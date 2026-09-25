Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και παρακολούθησης γυναικών στο Ηράκλειο

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από καταγγελίες για παρακολούθηση γυναικών στο Ηράκλειο, οδήγησε τις αστυνομικές αρχές σε μια πολύ σοβαρότερη έρευνα. Μετά τη σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος φέρεται να εμφανιζόταν επί μήνες έξω από τις κατοικίες τους, η προκαταρκτική εξέταση του υπολογιστή του αποκάλυψε πλήθος αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, βρέθηκαν βίντεο με γυναίκες που φέρεται να παρακολουθούσε στο εσωτερικό των σπιτιών τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Εξελίξεις μετά τις καταγγελίες

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά μετά από καταγγελίες τριών γυναικών, ηλικίας 25, 20 και 18 ετών, οι οποίες ανέφεραν ότι παρακολουθούνταν. Οι αστυνομικοί, συνδέοντας τις μαρτυρίες των γυναικών με υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να καταγράψουν τη φερόμενη δράση του 40χρονου. Η περίοδος αυτής της φερόμενης δράσης εκτείνεται από τις 14 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχικές καταγγελίες των τριών γυναικών αποτέλεσαν το έναυσμα για την αστυνομική διερεύνηση, η οποία στη συνέχεια οδήγησε στην αποκάλυψη των σοβαρότερων ευρημάτων. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω εις βάθος έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα ψηφιακά πειστήρια και η έρευνα

Τα ψηφιακά πειστήρια που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του 40χρονου έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί, υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές εύρος του υλικού που περιέχουν. Παράλληλα, οι αρχές επιδιώκουν να εξακριβώσουν τα στοιχεία των καταγραφών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα περιστατικά που οδήγησαν στην αρχική σύλληψη του 40χρονου. Η ενδελεχής εξέταση των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανσή της.

Η σύλληψη του 40χρονου

Η τελευταία καταγεγραμμένη παρουσία του 40χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν εντοπίστηκε στον εξώστη της κατοικίας της 18χρονης. Αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν οργανώσει διακριτική επιτήρηση στην περιοχή, τον εντόπισαν τη στιγμή που φέρεται να προέβαινε σε γενετήσια πράξη.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, ο 40χρονος φέρεται να άσκησε βία σε έναν 50χρονο αρχιφύλακα. Ως αποτέλεσμα, ο αρχιφύλακας υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο δεξί του χέρι. Μετά το περιστατικό, ο 40χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το χρονικό των περιστατικών

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, στις 14 του μήνα, από τη 1:24 έως τις 2:05 τα ξημερώματα, ο 40χρονος φέρεται να ακολούθησε την 20χρονη και να προέβη σε γενετήσια πράξη κοντά της. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια παρέμεινε περίπου δύο ώρες έξω από το σπίτι της νεαρής γυναίκας.

Αργότερα την ίδια ημέρα, από τις 4:00 έως τις 4:10 τα ξημερώματα, φέρεται να προκάλεσε φθορά στη σίτα παραθύρου της τουαλέτας της κατοικίας, όπου διέμενε και η 25χρονη, δείχνοντας συνεχή παρουσία στις περιοχές των καταγγελλουσών.

Στις 7 Ιουλίου, από τις 22:00 έως τη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, ο φερόμενος δράστης εισήλθε στην αυλή και στον εξώστη του σπιτιού της 18χρονης με σκοπό να την παρακολουθήσει. Μετά την πράξη του, αποχώρησε προς παρακείμενη οδό, ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση.

Στις 16 Αυγούστου, επέστρεψε στην κατοικία της 18χρονης. Σύμφωνα με την έρευνα, προσπάθησε να περάσει από την μπαλκονόπορτα στο υπνοδωμάτιο, ενώ η νεαρή βρισκόταν μέσα. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του να εισέλθει στο σπίτι.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, ο 40χρονος φέρεται να παρακολούθησε ξανά την 18χρονη. Αυτή τη φορά, η παρακολούθηση έγινε από παράθυρο της τουαλέτας, γεγονός που υποδεικνύει τη συστηματική φύση της φερόμενης δράσης του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis