Απόδραση κρατούμενου από την Ευελπίδων: Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή το απόγευμα στις αρχές, καθώς ένας 40χρονος Τυνήσιος κρατούμενος απέδρασε από τις εγκαταστάσεις της Ευελπίδων. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί εκεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που τον αφορά.

Η απόδραση και οι έρευνες

Η απόδραση του 40χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο κρατούμενος, ο οποίος είναι υπήκοος Τυνησίας, βρισκόταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παραστεί σε δικαστική διαδικασία.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αποδράσαντα. Έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr