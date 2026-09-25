Απόδραση κρατούμενου από την Ευελπίδων: Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή το απόγευμα στις αρχές, καθώς ένας 40χρονος Τυνήσιος κρατούμενος απέδρασε από τις εγκαταστάσεις της Ευελπίδων. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί εκεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που τον αφορά.
Η απόδραση και οι έρευνες
Η απόδραση του 40χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο κρατούμενος, ο οποίος είναι υπήκοος Τυνησίας, βρισκόταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παραστεί σε δικαστική διαδικασία.
Αμέσως μετά το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αποδράσαντα. Έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.
Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr