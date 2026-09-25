Η Renault υποστηρίζει την τέχνη στο Synastry Art Project στην Αθήνα

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault συμμετέχει ενεργά ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project, ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, η Renault εγκαινίασε παράλληλα τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ της αυτοκίνησης και του χώρου της τέχνης.

Η Renault και η στήριξη στην τέχνη

Η Renault έχει αναλάβει τον ρόλο του Silver Sponsor στο Synastry Art Project, δείχνοντας τη στήριξή της στον πολιτισμό και την εικαστική δημιουργία. Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη δέσμευση της εταιρείας να εντάσσεται σε καλλιτεχνικά δρώμενα, προσφέροντας ένα βήμα έκφρασης σε σύγχρονους δημιουργούς.

Η συνεργασία με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συμμετοχής της Renault στο project. Μέσω αυτής της σύμπραξης, η γαλλική μάρκα επιδιώκει να αναδείξει τη συνάντηση της τεχνολογίας και του design με την καλλιτεχνική έκφραση, εντός του πλαισίου του Synastry Art Project που εκτυλίσσεται στην πρωτεύουσα.

Οι πρώτες εκδηλώσεις του Synastry Art Project

Το Synastry Art Project ξεκίνησε τις εκδηλώσεις του στην Αθήνα με μία πρώτη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σε έναν ιδιαίτερο χώρο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσδίδοντας μία ξεχωριστή διάσταση στην έναρξη του project.

Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάστηκε η κύρια έκθεση του Synastry Art Project. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται εντός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Το περιεχόμενο της κύριας έκθεσης

Η κύρια έκθεση που παρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συγκέντρωσε έργα από 20 σύγχρονους εικαστικούς. Παράλληλα, η έκθεση πλαισιώθηκε από τις δημιουργίες 14 Ελλήνων ποιητών, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό γεγονός.

Το κεντρικό θέμα που διατρέχει το σύνολο της έκθεσης είναι η σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν. Μέσα από τα έργα των εικαστικών και τις ποιητικές φωνές, το project επιχείρησε να εξερευνήσει και να αναδείξει αυτή τη διαχρονική και πολύπλοκη σύνδεση.

Επόμενη συνάντηση στη Νέα Στοά Αρσακείου

Η «Συναστρία», όπως αναφέρεται το project, έχει προγραμματίσει την επόμενη εκδήλωσή της για τις 26 Σεπτεμβρίου. Αυτή η επερχόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στη Νέα Στοά Αρσακείου, προσφέροντας έναν νέο χώρο για την αλληλεπίδραση του κοινού με τους συντελεστές του project.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι 14 ποιητικές φωνές που συμμετέχουν στο project θα συναντηθούν με το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία για έναν διάλογο γύρω από την ποίηση και το θέμα της έκθεσης. Μετά την ποιητική συνάντηση, θα ακολουθήσει το Full Moon-Lunar Soundscape, μία ξεχωριστή εμπειρία. Επιπλέον, στον χώρο θα βρίσκονται και τηλεσκόπια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την παρατήρηση της Πανσελήνου από τους παρευρισκόμενους.

Το «rnlt» στο Κολωνάκι ως χώρος έκφρασης

Η Renault, συνδέοντας τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αξιοποιεί τον χώρο «rnlt» που διατηρεί στο Κολωνάκι. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος έκφρασης για το Synastry Art Project, μεταφέροντας ένα μέρος του καλλιτεχνικού δρώμενου στην καρδιά της Αθήνας.

Ο συγκεκριμένος χώρος στο Κολωνάκι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη Renault και τώρα εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία του project, προσφέροντας ένα ακόμη σημείο συνάντησης της τέχνης με το κοινό, σε ένα κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta