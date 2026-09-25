Νεκρή 51χρονη γυναίκα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία

Μια 51χρονη γυναίκα από τη Ρωσία έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχθηκε από αρκούδα στον κήπο του σπιτιού της. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Σιβηρίας, όπου καταγράφεται μια ανησυχητική αύξηση θανατηφόρων επιθέσεων από αρκούδες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έβδομο τέτοιο συμβάν μέσα στον τρέχοντα μήνα στην εν λόγω περιοχή.

Οι κρατικοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι η πανεθνική έξαρση των επιθέσεων αποδίδεται, σύμφωνα με ειδικούς, στην κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη αμέλεια. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε δικαστικές ενέργειες, καθώς έχει ανοίξει ποινική υπόθεση εναντίον της τοπικής υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Τραγικό περιστατικό στη Βοζνεσένκα

Η επίθεση στην 51χρονη γυναίκα συνέβη στο χωριό Βοζνεσένκα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η γυναίκα είδε την αρκούδα να προσπαθεί να εισέλθει σε ένα περιφραγμένο τμήμα του κήπου της, όπου διατηρούσε κατοικίδια ζώα.

Εκείνη τη στιγμή, η αρκούδα όρμησε πάνω στη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το αρπακτικό ζώο σκοτώθηκε λίγο αργότερα από πυροβολισμό ενός γείτονα της θανούσης, ο οποίος παρενέβη για να σταματήσει την επίθεση. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τους εισαγγελείς της περιοχής δείχνουν τους ίδιους να επιθεωρούν το πτώμα της καφέ αρκούδας, μέσα σε μια δασώδη περιοχή.

Πανεθνική έξαρση θανατηφόρων επιθέσεων

Το περιστατικό στη Βοζνεσένκα δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αποτελεί το έβδομο θανατηφόρο περιστατικό από επίθεση αρκούδας που καταγράφεται στην περιοχή της Σιβηρίας μόνο αυτόν τον μήνα. Σε πανεθνικό επίπεδο, οι αρκούδες έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους σε τουλάχιστον 11 περιφέρειες της Ρωσίας φέτος, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια ανησυχητική τάση. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι αρκούδες αναγκάζονται να αναζητήσουν τροφή σε περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων συναντήσεων και επιθέσεων.

Αίτια της αύξησης των επιθέσεων

Εμπειρογνώμονες, τους οποίους επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αποδίδουν την έξαρση των επιθέσεων σε διάφορους παράγοντες. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει επηρεάσει την διαθεσιμότητα τροφής για τα ζώα. Η πρόωρη και ξηρή άνοιξη που παρατηρήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη μούρων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για τις αρκούδες τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, οι ειδικοί τονίζουν και την ανθρώπινη ευθύνη. Η αμέλεια των ανθρώπων να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα τροφίμων, τα οποία προσελκύουν τις αρκούδες, καθώς και η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας σε περιοχές όπου ζουν αυτά τα ζώα, συμβάλλουν στην αύξηση των επικίνδυνων συναντήσεων. Οι συντομότεροι και ηπιότεροι χειμώνες, μεταξύ άλλων παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του αριθμού των αρκούδων, από τις 130.000 το 1990 σε 308.000 καφέ αρκούδες σήμερα στη Ρωσία.

Δικαστικές ενέργειες και ευθύνες του υπουργείου

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, οι εισαγγελείς στην περιοχή Κρασνογιάρσκ προχώρησαν σε δικαστικές ενέργειες. Την Τετάρτη, ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν ποινική υπόθεση εναντίον της τοπικής υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κατηγορία αφορά αμέλεια, η οποία φέρεται να οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπων –πλέον επτά, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση στον κήπο της– στην περιοχή αυτή μόνο τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η περιοχή Κρασνογιάρσκ φιλοξενεί σχεδόν 27.000 από τις συνολικά 308.000 καφέ αρκούδες της Ρωσίας, γεγονός που καθιστά την αποτελεσματική διαχείριση της άγριας ζωής και την προστασία των πολιτών ιδιαίτερα σημαντική.

Η πόλη Αμπάζα «υπό πολιορκία»

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και σε άλλες περιοχές της Σιβηρίας. Αναφορές κάνουν λόγο για την πόλη Αμπάζα, η οποία βρέθηκε «υπό πολιορκία» από καφέ αρκούδες μετά από έναν θανατηφόρο μήνα. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι αρκούδες προσέγγιζαν την πόλη από κάθε κατεύθυνση, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης, ορισμένα ζώα απωθήθηκαν από κατοικημένες περιοχές, ενώ τρεις αρκούδες σκοτώθηκαν. Ωστόσο, οι θεάσεις αρκούδων στην περιοχή συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki