Οδηγός αυτοκινήτου περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: «Σηκώθηκε στον αέρα»

Ένας οδηγός αυτοκινήτου γλίτωσε από «θαύμα» την ώρα της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα. Ο ίδιος βρισκόταν εν κινήσει, περνώντας ακριβώς μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε, και περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Το όχημά του σηκώθηκε στον αέρα και τα τζάμια του έσπασαν, ενώ αναγκάστηκε να βγει από το παράθυρο για να σωθεί.

Η στιγμή της έκρηξης και η αρχική σύγχυση

Ο οδηγός, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία του. «Ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που πέρασα εδώ και έγινε έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που δεν κατάλαβε αρχικά τι του συνέβαινε, παρά μόνο αντιλήφθηκε τις ζημιές στο όχημά του και το γεγονός ότι «έσκασε» οτιδήποτε γύρω του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δεν υπήρξε καμία λάμψη, παρά μόνο ένας ισχυρός κρότος, ένα «μπαμ». Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που «σηκώθηκε το αυτοκίνητο πάνω στον αέρα! Σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα και μετά ξανά έκατσε κάτω», όπως δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας την ένταση του περιστατικού.

Ο απεγκλωβισμός από το όχημα

Αμέσως μετά την έκρηξη, τα τζάμια του οχήματος έσπασαν. Ο οδηγός προσπάθησε να βγει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά αντιμετώπισε ένα απρόσμενο πρόβλημα. Οι πόρτες του οχήματος δεν άνοιγαν, καθώς το αυτοκίνητο έσβησε και ήταν ηλεκτρικό, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν οι ηλεκτρικές λειτουργίες.

Αναγκάστηκε να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο διαφυγής. «Βγήκα στο παράθυρο του αυτοκινήτου», εξήγησε, περιγράφοντας την προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί από την επικίνδυνη κατάσταση. Η ενέργειά του αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς περαιτέρω τραυματισμούς.

Η πυκνή σκόνη και η αβεβαιότητα

Μέσα στον πανικό των στιγμών, ο οδηγός αρχικά υπέθεσε ότι η έκρηξη προήλθε από το ίδιο του το όχημα. «Εγώ νόμιζα έκρηξη έγινε μέσα στο αυτοκίνητο», δήλωσε, αποτυπώνοντας την αρχική σύγχυση και την αδυναμία να κατανοήσει την πηγή του συμβάντος. Δεν κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι η έκρηξη είχε γίνει στο κτίριο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την πυκνή σκόνη που κάλυψε ολόκληρο τον δρόμο. «Έπρεπε να τρέξω, να απομακρυνθώ», πρόσθεσε. Η ορατότητα ήταν μηδενική, καθώς η σκόνη ήταν σαν καπνός και δεν του επέτρεπε να δει τι συνέβαινε πίσω του. «Εκείνη την ώρα δεν είχα μυαλό να κοιτάζω τι γίνεται πίσω, γιατί ήταν γεμάτο σκόνη σαν καπνό, σκόνη δηλαδή. Δεν έβλεπα», κατέληξε.

Η τύχη μέσα στην ατυχία

Παρά τον εφιάλτη που έζησε, ο οδηγός στάθηκε τυχερός σε ένα κρίσιμο σημείο. Όπως ο ίδιος ανέφερε, «Δόξα τω Θεώ. Δεν περνούσε εκείνη την ώρα κόσμος, ήταν άδειος ο δρόμος, ήσυχη μέρα όπως είναι πάντα πρωινή». Η απουσία άλλων περαστικών ή οχημάτων στον δρόμο εκείνη τη στιγμή πιθανότατα απέτρεψε περαιτέρω θύματα ή τραυματισμούς, δεδομένης της σφοδρότητας της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου.

Η μαρτυρία του αναδεικνύει την απίστευτη συγκυρία και την τυχαία διάσωσή του από ένα γεγονός που θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες. Η στιγμή που το αυτοκίνητο σηκώθηκε στον αέρα και η αναγκαστική έξοδος από το παράθυρο αποτελούν στοιχεία μιας εμπειρίας που ο ίδιος περιγράφει ως «θαύμα».

Με πληροφορίες από: Reader