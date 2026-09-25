Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες: Εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους τηλεφωνίας

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης σπείρας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Τα μέλη της ομάδας παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρειών κοινής ωφέλειας, με σκοπό να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να τους εξαπατήσουν. Η δράση τους είχε ως κύριο στόχο ηλικιωμένους πολίτες, από τους οποίους απέσπασαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η δράση της σπείρας και ο τρόπος εξαπάτησης

Οι τηλεφωνικές απάτες εις βάρος πολιτών συνεχίζουν να απασχολούν τις αρχές, με τους επιτήδειους να αναπτύσσουν συνεχώς νέους τρόπους προσέγγισης των θυμάτων τους. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης σπείρας, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα υποτιθέμενες τεχνικές βλάβες στα τηλεφωνικά δίκτυα ή δελεαστικές προσφορές σε τηλεφωνικά πακέτα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να πείσουν τα θύματά τους, κυρίως ηλικιωμένους, να τοποθετήσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία έξω από το σπίτι τους. Η μέθοδος αυτή τους επέτρεπε να αποσπούν σημαντικά ποσά και τιμαλφή, εκμεταλλευόμενοι την καλή πίστη και την άγνοια των πολιτών.

Διακριτοί ρόλοι και οργάνωση

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της στις αρχές του τρέχοντος μήνα και λειτουργούσε με σαφώς διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της. Η σπείρα είχε χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες».

Οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αρχική επαφή με τα υποψήφια θύματα. Πραγματοποιούσαν τις κλήσεις και συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεφωνίας. Αρχικά, ενημέρωναν τους πολίτες για υποτιθέμενα πακέτα τηλεφωνίας και στη συνέχεια, με πρόσχημα τεχνική βλάβη ή ανάγκη ελέγχου, προσπαθούσαν να τους πείσουν να τοποθετήσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο έξω από το σπίτι τους.

Η διαδικασία της συλλογής και η σύλληψη

Αφού οι «τηλεφωνητές» είχαν ολοκληρώσει το έργο τους, πείθοντας τα θύματα να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, αναλάμβαναν δράση οι «εισπράκτορες». Αυτοί μετέβαιναν στα σημεία αυτά χρησιμοποιώντας ταξί, προκειμένου να μην κινούν υποψίες.

Οι «εισπράκτορες» έφταναν μέχρι τις αυλές των κατοικιών ή τις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου παραλάμβαναν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά τη διαδικασία αυτή, προσποιούνταν ότι πραγματοποιούν κάποια διαδικασία καταμέτρησης ή ελέγχου, ολοκληρώνοντας έτσι την απάτη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 38χρονο και έναν 17χρονο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, τη στιγμή που οι δύο δράστες παραλάμβαναν από μία γυναίκα το ποσό των 1.500 ευρώ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη απάτη.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους συνεργούς

Η εξάρθρωση αυτής της σπείρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των τηλεφωνικών απατών. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζει τις ενέργειές της για την πλήρη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργών της σπείρας.

Οι αρχές εργάζονται για να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης όλα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που εκμεταλλεύονταν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων ηλικιωμένων, αποσπώντας τους περιουσίες με δόλιο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki