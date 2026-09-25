Τρίκαλα: Εργαζόμενος επιτέθηκε στον εργοδότη του μετά από απόλυση

Σε ένα σοβαρό επεισόδιο κατέληξε η ανακοίνωση απόλυσης εργαζομένου σε επιχείρηση των Τρικάλων, το βράδυ της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου. Ο υπάλληλος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές στον εργοδότη του, ο οποίος τον είχε μόλις ενημερώσει ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί. Το περιστατικό οδήγησε στην άμεση προσφυγή του ιδιοκτήτη στις αρχές, την υποβολή μήνυσης και τη σύλληψη του εργαζομένου από το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

Η ανακοίνωση της απόλυσης και η ένταση

Το περιστατικό που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία των Τρικάλων έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου. Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης στην περιοχή κάλεσε τον υπάλληλό του για να του ανακοινώσει μια σημαντική απόφαση σχετικά με την εργασιακή τους σχέση. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης ενημέρωσε τον εργαζόμενο ότι η συνεργασία τους δεν θα συνεχιζόταν, σηματοδοτώντας το τέλος της απασχόλησής του στην επιχείρηση.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζομένου. Η στιγμή της ενημέρωσης εξελίχθηκε σε ένα επεισόδιο έντασης, καθώς ο υπάλληλος φέρεται να αντέδρασε με σφοδρότητα στην απόφαση του εργοδότη του. Η αρχική συζήτηση για την απόλυση μετατράπηκε γρήγορα σε μια κατάσταση που ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής αντιπαράθεσης.

Η επίθεση με γροθιές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η έντονη αντίδραση του εργαζομένου δεν περιορίστηκε σε λεκτικό επίπεδο. Ο υπάλληλος φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στον εργοδότη του, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόλυσης. Η επίθεση, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ήταν άμεση και βίαιη, προκαλώντας σοκ στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος φέρεται να χτύπησε τον εργοδότη του με τρεις γροθιές. Αυτά τα χτυπήματα δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ενώ βρισκόταν στον χώρο εργασίας. Το περιστατικό αυτό αποτελεί το κεντρικό σημείο της υπόθεσης και οδήγησε στις περαιτέρω νομικές ενέργειες που ακολούθησαν.

Η προσφυγή στις αρχές και η μήνυση

Μετά την επίθεση που δέχτηκε, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν έχασε χρόνο και προσέφυγε αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Ο εργοδότης υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργαζομένου, περιγράφοντας λεπτομερώς το περιστατικό της σωματικής επίθεσης. Η μήνυση αυτή ήταν καθοριστική για την κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Η υποβολή της μήνυσης ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία κινήθηκε άμεσα για τη διερεύνηση του συμβάντος. Η ενέργεια του εργοδότη να καταγγείλει το περιστατικό ήταν απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου και την αντιμετώπιση της βίαιης συμπεριφοράς που εκδηλώθηκε στον χώρο εργασίας.

Η σύλληψη του εργαζομένου

Ως αποτέλεσμα της μήνυσης που υποβλήθηκε, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων ανέλαβαν την υπόθεση. Προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να επιτέθηκε στον εργοδότη του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αυτόφωρων διαδικασιών, δεδομένης της φύσης του αδικήματος και της άμεσης καταγγελίας.

Ο συλληφθείς εργαζόμενος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, με βάση τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki