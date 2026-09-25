Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η 55χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή, ρίχνοντας το βάρος των ευθυνών στην 56χρονη γιατρό, η οποία έχει προφυλακιστεί μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της. Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την παρανομία των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης και ότι ακολουθούσε τις οδηγίες της γιατρού. Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει ειδικό μουσικό αφιέρωμα στον τραγουδιστή, το οποίο θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Η 55χρονη νοσηλεύτρια βρέθηκε την Πέμπτη (24.9.26) ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για τρεις ώρες, δίνοντας κατάθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, καίει την προφυλακισμένη γιατρό. Η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι το προσωπικό του ιατρείου θεωρούσε πως όλα ήταν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. «Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», φέρεται να δήλωσε στον δικαστικό λειτουργό, υποδεικνύοντας τη γιατρό ως τη μοναδική υπεύθυνη για τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, η 55χρονη ανέφερε ότι δεν γνώριζαν την ανάγκη τήρησης κάποιου πρωτοκόλλου, καθώς η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. «Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν», είπε η εργαζόμενη του ιατρείου του Κολωνακίου. Αναφορικά με τις ώρες προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, η νοσηλεύτρια παραδέχτηκε ότι έδωσε «λάθος ώρες» στην πρώτη της κατάθεση, καθώς είχε λάβει «γραμμή» από τη γιατρό να πει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 15:30. Η ίδια δήλωσε ότι έφτασε στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι και ο τραγουδιστής ήταν ήδη μέσα.

Ο αφόρτιστος απινιδωτής και οι κλήσεις

Παρά τα συντριπτικά ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τους δύο γιατρούς και τις συνθήκες που επικρατούσαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι έως τις 16:00 το μοιραίο απόγευμα στο ιατρείο ήταν «όλα καλά». Σύμφωνα με τη μάρτυρα, το πρώτο τηλέφωνο στην αναισθησιολόγο έγινε μεταξύ 16:00 έως 16:10, με σκοπό να ρωτήσουν τι άλλο μπορούσαν να δώσουν στον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να συνέλθει.

Αμέσως μετά, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί του Κολωνακίου φέρεται να τηλεφώνησαν στην εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκαν τον απινιδωτή. Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι η ερώτηση ήταν «γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής», με τον τεχνικό του μηχανήματος να απαντά ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.

Οι προφυλακισμένοι γιατροί και η οδός Καρνεάδου

Η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατάθεση της νοσηλεύτριας να ανοίγει τον δρόμο για νέες αποκαλύψεις και δικαστικές εξελίξεις. Η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου, στην οδό Καρνεάδου, υποστήριξε ότι η γιατρός ήταν αυτή που έδινε όλες τις οδηγίες και ότι η ίδια δεν είχε ιδέα για τις παρατυπίες.

Το χρονοδιάγραμμα του υπνωτιστή

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο υπνωτιστής κατέθεσε τη Δευτέρα στον δικαστικό λειτουργό, προσφέροντας ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα των επικοινωνιών και επαφών που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου, έπειτα από ενέργειες μιας γνωστής μάνατζερ καλλιτεχνών.

Ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον ΣΚΑΪ

Εν τω μεταξύ, ο ΣΚΑΪ έχει ετοιμάσει ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο γυρίστηκε στη σκηνή του The Voice. Η προβολή του αφιερώματος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00. Το συγκεκριμένο event δεν αποτελεί μέρος της παραγωγής του The Voice και δεν έχει σχέση με τη συμπαραγωγή του καναλιού με την Acun Medya.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος, το σκηνικό έχει υποστεί αλλαγές, διατηρώντας ωστόσο τον αρχικό του χαρακτήρα στα χρώματα. Έχουν αφαιρεθεί οι τέσσερις καρέκλες με τα buzzers των coaches, καθώς και τα κυρίαρχα λογότυπα του The Voice. Το The Voice θα λειτουργήσει μόνο ως χώρος, ενώ όλο το υπόλοιπο σκηνικό έχει στηθεί αποκλειστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον ίδιο ως μοναδικό σημείο αναφοράς.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Την επιμέλεια των κειμένων έχει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος θα είναι και συμπαρουσιαστής μαζί με τον Γιώργο Λιανό. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, όπως η Έλενα Παπαρίζου, η Πάολα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Nivo και ο Apon, ο οποίος είχε και την τελευταία συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis