Μαθητής τραυματίστηκε σε καβγά στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 16χρονου μαθητή. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς φέρει τραύματα που προήλθαν κατά τη διάρκεια άγριου καβγά εντός του σχολικού προαυλίου. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Το επεισόδιο στο προαύλιο του σχολείου

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αχαΐκής Συμπολιτείας. Δύο μαθητές του εν λόγω Επαγγελματικού Λυκείου ενεπλάκησαν σε έναν άγριο καβγά, ο οποίος εξελίχθηκε στο προαύλιο του σχολείου. Η ένταση μεταξύ των δύο νεαρών οδήγησε σε ανεπιθύμητες συνέπειες, προκαλώντας ανησυχία στην σχολική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των μαθητών, ηλικίας 16 ετών, φέρεται να εκνευρίστηκε έντονα. Ο εκνευρισμός του είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα τζάμι χρησιμοποιώντας το χέρι του. Αυτή η πράξη οδήγησε στον άμεσο τραυματισμό του, προσθέτοντας μια σοβαρή διάσταση στο ήδη τεταμένο επεισόδιο.

Άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και μεταφορά στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του 16χρονου μαθητή, κλήθηκε στο σχολείο πλήρωμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με το ασθενοφόρο να φτάνει εγκαίρως προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Η κατάσταση του μαθητή απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό επεισόδιο που βίωσε εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Η παρέμβαση της αστυνομίας και η διερεύνηση

Παράλληλα με την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, στο σημείο του επεισοδίου κλήθηκε και έφτασε η Αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως τη διερεύνηση του περιστατικού, συλλέγοντας πληροφορίες και μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον. Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε και εξελίχθηκε ο καβγάς μεταξύ των δύο μαθητών.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι για τον σχηματισμό δικογραφίας. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την περαιτέρω νομική αντιμετώπιση του συμβάντος και την απόδοση τυχόν ευθυνών. Η παρουσία των αρχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του επεισοδίου και την ανάγκη για διεξοδική εξέταση.

Το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας στο επίκεντρο

Το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, που βρίσκεται στην οδό Αχαΐκής Συμπολιτείας, βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του σοβαρού αυτού συμβάντος. Το σχολείο, όπως και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, αποτελεί χώρο μάθησης και ανάπτυξης, και τέτοια επεισόδια προκαλούν προβληματισμό. Η σχολική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας των αρχών.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και την εφαρμογή μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί προτεραιότητα, και κάθε περιστατικό που διαταράσσει αυτή την ασφάλεια αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki