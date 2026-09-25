Σφοδρή επίθεση από λύκο δέχθηκε ένας άντρας στην περιοχή του Κρυονερίου, ενώ βρισκόταν στο δάσος για την καθημερινή του άσκηση. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:50, με τον άντρα να περιγράφει λεπτομερώς την ολιγόλεπτη φρίκη που βίωσε. Παρά τη βίαιη φύση της επίθεσης και τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο ίδιος δηλώνει ότι ψυχολογικά είναι καλά, αν και η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα τρομακτική και απρόσμενη.

Η απρόσμενη συνάντηση στο βουνό

Ο άντρας περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον λύκο, ενώ γύριζε από το βουνό. Ειδικότερα, ανέφερε πως ξαφνικά, γύρω στις 19:50, είδε έναν λύκο δίπλα του, ο οποίος τον ακούμπησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι στο παρελθόν είχαν ξαναδεί λύκους στην περιοχή, αλλά ποτέ δεν είχαν εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.

Παρά την αρχική του προσπάθεια να απομακρυνθεί από το ζώο, ο λύκος του όρμησε με σφοδρότητα, ξεκινώντας μια βίαιη επίθεση. Ο άντρας προσπάθησε άμεσα να αμυνθεί απέναντι στην απρόκλητη επίθεση του ζώου, αναζητώντας τρόπο να προστατευτεί.

Μάχη για επιβίωση και προσπάθεια άμυνας

Στην προσπάθειά του να προφυλαχθεί από τις συνεχείς επιθέσεις του λύκου, ο άντρας κινήθηκε πίσω από ένα δέντρο. Το ζώο γρύλιζε διαρκώς και συνέχιζε να επιτίθεται, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να ανέβει σε κάποιο δέντρο, με μόνη επιλογή να κρυφτεί πίσω από έναν μεγάλο κορμό για να προστατευτεί.

Η επίθεση ήταν σφοδρή και το ζώο χαρακτηρίστηκε ως πολύ επιθετικό, προσπαθώντας επανειλημμένα να τον δαγκώσει, χωρίς ο άντρας να έχει κάνει κάτι για να το προκαλέσει. Σε κάποια στιγμή, ο άντρας γλίστρησε και ο λύκος έπεσε πάνω του. Τότε, προσπάθησε να τον απωθήσει χρησιμοποιώντας τα πόδια του, αλλά δέχθηκε δάγκωμα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η άφιξη βοήθειας

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άντρας μιλούσε με τον αδερφό του μέσω ακουστικών. Ο αδερφός του άκουσε ολόκληρη τη βίαιη επίθεση και τα ουρλιαχτά του, γεγονός που τον κινητοποίησε άμεσα. Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, ο αδερφός του προσπάθησε να φτάσει γρήγορα στο σημείο, συνοδευόμενος από τον πατέρα τους, προκειμένου να του προσφέρουν βοήθεια.

Τελικά, ο άντρας κατάφερε να αποκρούσει τον λύκο χτυπώντας τον με ένα ξύλο και μια πέτρα. Μετά από αυτά τα χτυπήματα, ο λύκος έκανε πίσω βήματα. Στη συνέχεια, ακούγοντας κάποιον θόρυβο, το ζώο απομακρύνθηκε και έφυγε προς τα πίσω, τερματίζοντας την επίθεση.

Προηγούμενα περιστατικά στην περιοχή

Το θύμα της επίθεσης ανέφερε ότι δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό με λύκους στην περιοχή. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως είχαν λάβει χώρα και άλλα παρόμοια περιστατικά κατά την περσινή χρονιά.

Ωστόσο, τόνισε ότι αυτά τα προηγούμενα συμβάντα δεν είχαν την ίδια σφοδρότητα και βιαιότητα με την επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος στο Κρυονέρι, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη ένταση της δικής του εμπειρίας.

Με πληροφορίες από: Reader