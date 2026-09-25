Η εθνική Τουρκίας προσέγγισε τον Ντιντιέ Ντεσάν για την τεχνική ηγεσία

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η εθνική ομάδα της Τουρκίας προχώρησε σε προσέγγιση του Ντιντιέ Ντεσάν, του πρώην προπονητή των «τρικολόρ», με σκοπό να του αναθέσει την τεχνική ηγεσία της. Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αναζήτησης για την τουρκική ομοσπονδία, ωστόσο ο Γάλλος τεχνικός φέρεται να την απέρριψε.

Η προσέγγιση της τουρκικής ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας έχει ξεκινήσει την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του νυν τεχνικού της εθνικής ομάδας, Βιτσέντζο Μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, η τουρκική πλευρά στοχεύει ψηλά, όπως αναφέρεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γαλλική «Figaro», η Τουρκία προσέγγισε πρόσφατα τον Ντιντιέ Ντεσάν, προσφέροντάς του τη θέση του προπονητή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος. Η κίνηση αυτή δείχνει την επιθυμία της τουρκικής ομοσπονδίας να φέρει έναν προπονητή με υψηλό προφίλ και εμπειρία.

Η δύσκολη θέση του Βιτσέντζο Μοντέλα

Η αναζήτηση για νέο προπονητή προκύπτει από την απογοητευτική πορεία της Τουρκίας στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή η πορεία έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Βιτσέντζο Μοντέλα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Τα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League θεωρούνται η τελευταία ευκαιρία για τον Ιταλό προπονητή να διασώσει τη θέση του. Η πίεση είναι εμφανής, καθώς η ομοσπονδία έχει ήδη στραφεί στην αναζήτηση πιθανών αντικαταστατών.

Η απόρριψη του Ντιντιέ Ντεσάν

Παρά την προσφορά της τουρκικής ομοσπονδίας, ο Ντιντιέ Ντεσάν απέρριψε την πρόταση. Ο τεχνικός που οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, φέρεται να μην βιάζεται να επιστρέψει από τις διακοπές του.

Ο Ντεσάν δήλωσε ότι προτιμά να περιμένει την «τέλεια ευκαιρία» πριν αναλάβει ξανά προπονητικά καθήκοντα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παρατεταμένες διακοπές, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Η λαμπρή πορεία του Γάλλου τεχνικού

Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Η θητεία του στους «τρικολόρ» διήρκεσε 14 χρόνια και χαρακτηρίστηκε ως λαμπρή, με σημαντικές επιτυχίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ντεσάν κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, συγκεκριμένα αυτό του 2018, καθώς και ένα Nations League. Επιπλέον, υπό την καθοδήγησή του, η Γαλλία έφτασε σε τέσσερις τελικούς και έξι ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων, επιδεικνύοντας σταθερά υψηλή απόδοση.

Το μέλλον του 57χρονου προπονητή

Ο 57χρονος τεχνικός βρίσκεται σε περίοδο ξεκούρασης, απολαμβάνοντας τις διακοπές του. Ωστόσο, γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ντεσάν θα μπορούσε να επιστρέψει στην προπονητική από την ερχόμενη σεζόν.

Παρά την απόρριψη της τουρκικής πρότασης, η πιθανότητα επιστροφής του στους πάγκους παραμένει ανοιχτή για το προσεχές μέλλον, καθώς αναμένει την κατάλληλη στιγμή και την ιδανική συνθήκη για να αναλάβει ένα νέο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta