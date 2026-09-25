Ένα φρικτό περιστατικό ενδοοικογενειακής κακοποίησης έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Πάτρα, προκαλώντας προβληματισμό. Ένας 60χρονος άνδρας επιτέθηκε και γροθοκόπησε άγρια την 50χρονη πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια της πόλης. Η γυναίκα, μετά τη βίαιη επίθεση, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος παραμένει άφαντος για περισσότερες από 36 ώρες.

Η βίαιη επίθεση στην οδό Καλαβρύτων

Το τραγικό συμβάν ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, κατά τις βραδινές ώρες, σε πολυσύχναστη περιοχή της Πάτρας. Συγκεκριμένα, η επίθεση εκτυλίχθηκε στην οδό Καλαβρύτων, ένα σημείο που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της πόλης.

Ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την 50χρονη πρώην σύντροφό του μέσα στην καφετέρια. Αμέσως, κατέβηκε από το δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε και την πλησίασε. Χωρίς δισταγμό, άρχισε να την γρονθοκοπεί επανειλημμένα, προκαλώντας της τραύματα τόσο στο πρόσωπο όσο και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η βίαιη αυτή αντιμετώπιση της γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων. Αρκετοί πολίτες προσπάθησαν να παρέμβουν και να σταματήσουν τον 60χρονο δράστη, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν πλήρως την επίθεση και να σώσουν την κατάσταση, καθώς ο δράστης έδρασε με μεγάλη ταχύτητα και αγριότητα.

Η κατάσταση της 50χρονης και η άμεση βοήθεια

Μετά την άγρια επίθεση, η 50χρονη γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ. Η ανάγκη για άμεση ιατρική περίθαλψη ήταν επιτακτική, και έτσι κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο κατέφθασε πολύ άμεσα στο σημείο του περιστατικού.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί, η 50χρονη νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων που υπέστη από τα χτυπήματα του 60χρονου πρώην συντρόφου της.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η 50χρονη έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για την προμήθεια του panic button. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την ανάγκη της για ασφάλεια και προστασία μετά το τραυματικό συμβάν που βίωσε, καθώς πρόκειται για μια βίαιη αντιμετώπιση.

Η διαφυγή του δράστη

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 60χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή από την οδό Καλαβρύτων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων, ο άνδρας απομακρύνθηκε με το δίκυκλό του, κατευθυνόμενος προς την περιοχή του Αχάια Κλάους.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Παρά τις προσπάθειες, ο 60χρονος παραμένει άφαντος εδώ και 36 ώρες από την ώρα της επίθεσης, γεγονός που καθιστά την αναζήτησή του εντατική.

Η ταυτοποίηση και η συνεχιζόμενη αναζήτηση του 60χρονου

Η ταυτοποίηση του δράστη έγινε από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το συμβάν, χάρη στις πληροφορίες και τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από τους αυτόπτες μάρτυρες. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία του και εργάζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μέχρι στιγμής, ο άνδρας αγνοείται για 36 ώρες, γεγονός που καθιστά την αναζήτησή του προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε διάφορες περιοχές, με βάση τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για το τραγικό συμβάν ενδοοικογενειακής βίας.

Με πληροφορίες από: Reader