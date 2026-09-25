Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: «Με γεμίζει, νιώθω 2.15»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον Άρη, αναφερόμενος στον ρόλο του εντός της ομάδας αλλά και στις εμπειρίες που επιθυμεί να ζήσει. Η παρουσία του στην media day της ΚΑΕ ήταν χαρακτηριστική, καθώς η ενέργεια που μετέδωσε άγγιξε τους παρευρισκόμενους, σηματοδοτώντας την πλήρη προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον.

Η προσαρμογή και η ενέργεια του Άρη

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αν και με κάποια καθυστέρηση ετών, ένιωσε ότι ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον του Άρη από την πρώτη στιγμή. Αυτή η αίσθηση έγινε εμφανής και κατά τη διάρκεια της media day της ΚΑΕ, όπου η ενέργειά του ήταν μεταδοτική. Ο ίδιος δήλωσε ότι του αρέσει να κάνει πράγματα, να είναι κομμάτι μιας ομάδας και να πραγματοποιεί ενέργειες που δεν έχουν ξαναγίνει.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνύπαρξή του με τον αδερφό του, Κώστα, χαμογέλασε, ενώ την ίδια αντίδραση είχε και στην ερώτηση για τον Γιάννη. Η απάντησή του ήταν «Θα δούμε, θα δούμε. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έπονται», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον, εστιάζοντας στις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η απόφαση και η προετοιμασία της ομάδας

Οι πρώτες επαφές του Άρη με τον Θανάση Αντετοκούνμπο χρονολογούνται στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ωστόσο τότε οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες για να ολοκληρωθεί η συνεργασία. Σήμερα, ο Θανάσης είχε συμφωνήσει με τον Άρη πριν καν συζητήσει λεπτομερώς με τους «κίτρινους», γεγονός που δείχνει την ισχυρή του επιθυμία να ενταχθεί στον σύλλογο. Πλέον, όπως δηλώνει, απολαμβάνει αυτή την επιλογή.

Η εικόνα που αποκόμισε από την προετοιμασία της ομάδας είναι ιδιαίτερα θετική. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι είδε «16 παλικάρια που θέλουν να τα δώσουν όλα» και να παλέψουν σωστά. Παρόλο που το δείγμα είναι μικρό, όπως είπε, φαίνεται ότι «φτιάχνεται μια ομάδα με μέταλλο», κάτι που τον γεμίζει αισιοδοξία για την πορεία του Άρη.

Η ατμόσφαιρα του Nick Galis Hall και το «σκαλοπάτι»

Η απόφαση του Θανάση Αντετοκούνμπο να έρθει στον Άρη είχε ληφθεί πριν από το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall, όπου ο ίδιος –μαζί με τον Γιάννη– αποθεώθηκε από τους φίλους του Άρη. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε την ιδιαίτερη ενέργεια που εκπέμπει το γήπεδο. Σημείωσε επίσης ότι το γήπεδο έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που είχε δει τέσσερις μήνες πριν.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπογράμμισε τον επαγγελματισμό του, δηλώνοντας ότι δίνει τα πάντα για την ομάδα. Ωστόσο, στον Άρη, όπως είπε, η ομάδα του προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην παρουσία του κόσμου, αλλά και στον σεβασμό προς την ομάδα, ο οποίος μεταφράζεται σε σεβασμό προς τους παίκτες και την προσπάθειά τους. «Ο Άρης με γεμίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ κάποιοι μπορεί να βλέπουν τον Άρη ως «σκαλοπάτι» για άλλες ομάδες, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι και να πάει καλύτερα, να κερδίσει η ομάδα. Με γεμίζει αυτό, όταν περνάω τις τέσσερις γραμμές, γίνομαι 2,15!».

Η ελληνική γραμμή και η εμπιστοσύνη στον προπονητή

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για την ποιοτική γραμμή Ελλήνων παικτών που έχει σχηματίσει ο Άρης, καθώς και για τον Βασίλη Σπανούλη. Αναφέρθηκε στον αδερφό του, Κώστα, με τον οποίο είναι μαζί στην Εθνική ομάδα. Ο Κώστας είδε την ομάδα του Άρη και την αγάπησε, παρόλο που ήρθε στη μέση της χρονιάς και δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί που ήθελαν. Του άφησε μια πολύ καλή εντύπωση, καθώς είδε πώς ανταμείβεσαι όταν δίνεις τα πάντα. Το να έχεις κουλτούρα και να δίνεις τα πάντα, μετράει, όπως τόνισε ο Θανάσης.

Σε ό,τι αφορά τον προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι μετά την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Εθνική ομάδα, του είπε: «κόουτς όπου και να πας, αν με πάρεις τηλέφωνο και με χρειαστείς, όπως μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω». Ο Σπανούλης έχει δείξει εμπιστοσύνη σε εκείνον και την οικογένειά του, και όπως συμπλήρωσε, έχει χτιστεί στον Άρη ένα σύνολο με 16 παλικάρια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta