Εκσκαφέας αποκάλυψε στρατιωτικό καλώδιο της Luftwaffe από το 1943 στη Βαυαρία

Ένα στρατιωτικό καλώδιο της Luftwaffe, της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας, που χρονολογείται από το 1943, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών στη Βαυαρία. Το καλώδιο, το οποίο παρέμενε θαμμένο κάτω από μία κεντρική λεωφόρο στο Παστέτεν, ανακαλύφθηκε από εκσκαφέα και αποτελούσε μέρος ενός δικτύου εναέριας προειδοποίησης που χρησιμοποιούνταν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ανακάλυψη στο Παστέτεν

Η απρόσμενη ανακάλυψη έλαβε χώρα στο Παστέτεν της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός νέου πυροσβεστικού σταθμού. Οι εργασίες περιλάμβαναν εκσκαφές για την τοποθέτηση ενός αγωγού που προοριζόταν για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Οι εργάτες παραξενεύτηκαν όταν εντόπισαν έναν αγωγό που δεν υπήρχε στα σχέδια των έργων. Το εύρημα αποδείχθηκε σύντομα ότι ήταν ένα στρατιωτικό καλώδιο, εγκατεστημένο το 1943, το οποίο παρέμενε θαμμένο κάτω από την κεντρική λεωφόρο της κωμόπολης.

Το δίκτυο προειδοποίησης της Luftwaffe

Το καλώδιο αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου εναέριας προειδοποίησης, το οποίο χρησιμοποιούσε η Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο βασικός στόχος αυτού του συστήματος ήταν η γρήγορη μεταφορά προειδοποιήσεων σχετικά με την προσέγγιση συμμαχικών αεροσκαφών, ειδικότερα όσων κατευθύνονταν προς το Μόναχο.

Το δίκτυο διέθετε αρκετά παρατηρητήρια, ενώ ένα κέντρο εναέριας επιτήρησης βρισκόταν στο Φέκλαμπρουκ, στην περιοχή της σημερινής Αυστρίας. Η λειτουργία του αποσκοπούσε στη μείωση του χρόνου που μεσολαβούσε μεταξύ του εντοπισμού των βομβαρδιστικών και της μετάδοσης του συναγερμού.

Η ταυτότητα του καλωδίου

Η ταυτοποίηση του ευρήματος κατέστη δυνατή χάρη σε μια συγκεκριμένη επιγραφή που έφερε το καλώδιο: «F&G Neptun». Η επιγραφή αυτή συνοδευόταν από μια τρίαινα, η οποία ήταν το σήμα κατατεθέν της εταιρείας Felten und Guilleaume. Η εν λόγω εταιρεία ήταν γνωστή ως κατασκευαστής καλωδίων και προμήθευε υλικό τόσο στη Wehrmacht όσο και στη Luftwaffe.

Ο δήμαρχος της κωμόπολης, Αντρέας Βάγκνερ, δήλωσε σχετικά με την ανακάλυψη: «Ήταν πρωτοφανές πως θα συναντούσαμε έναν αγωγό φυσικού αερίου και έναν αποχέτευσης κατά την εκσκαφή. Το είχαμε προβλέψει. Αλλά σε απόσταση δύο μέτρων εμφανίστηκε ένας άλλος, αρχικά άγνωστος».

Μαρτυρίες και ιστορικά στοιχεία

Ο Ματίας Τσίμερερ, ηλεκτρολόγος της περιοχής που βρισκόταν παρών στα έργα, αναγνώρισε το κομμάτι του 1943. Ο ίδιος ανέφερε μια μαρτυρία από τον πατέρα του, ο οποίος είχε δει την εγκατάσταση του καλωδίου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίμερερ, «εκείνη την εποχή, οι αιχμάλωτοι πολέμου εγκαθιστούσαν έναν αγωγό με αξίνες και φτυάρια στον δρόμο, ο οποίος τότε ήταν καλυμμένος μόνο με χαλίκι. Ο πατέρας μου το είδε αυτό στο Χάρτχοφεν».

Ο λόγος που παρέμεινε θαμμένο

Παρόλο που το δίκτυο εναέριας προειδοποίησης απενεργοποιήθηκε το 1945, τα καλώδια παρέμειναν θαμμένα στο έδαφος μέχρι σήμερα. Ο λόγος για αυτό είναι διπλός: αφενός το ακριβό κόστος που θα απαιτούσε η αποσυναρμολόγησή τους, και αφετέρου η έλλειψη χαρτών που να υποδεικνύουν την ακριβή τους θέση.

Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στο να παραμείνει το καλώδιο κρυμμένο για δεκαετίες, μέχρι την τυχαία του αποκάλυψη κατά τις πρόσφατες εργασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta