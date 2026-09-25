Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο, αναζητούν εγκλωβισμένους

Μια εκκωφαντική έκρηξη συγκλόνισε νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας, με επίκεντρο την Πλάκα, οδηγώντας στην κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Το περιστατικό, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τρεις, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Το χρονικό της έκρηξης και η κατάρρευση

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στον αριθμό 15, λίγο μετά τις 07:30 το πρωί. Ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν η κατάρρευση ενός παλιού, τριώροφου ακινήτου, το οποίο μετατράπηκε σε ερείπια. Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που, εκτός από την ολοκληρωτική καταστροφή του κτιρίου, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές φθορές και στα παρακείμενα κτίσματα της περιοχής.

Οι τραυματίες και οι έρευνες για εγκλωβισμένους

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της καταστροφής κάνει λόγο για τρεις τραυματίες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα, εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της. Λίγο αργότερα, βρέθηκε και μια δεύτερη γυναίκα τραυματίας, επίσης με τις αισθήσεις της, η οποία είχε χτυπηθεί από την πτώση του πλαϊνού τοιχώματος της κατοικίας.

Οι πρώτες αναφορές από το σημείο έκαναν λόγο και για έναν άνδρα περαστικό, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από τα θραύσματα, καθώς και για γυναίκες που διέμεναν στο διπλανό κτίριο και επίσης τραυματίστηκαν. Οι αρχές πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους και έρευνες κάτω από τα συντρίμμια, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα εγκλωβισμένα άτομα.

Η κατάσταση του κτιρίου και οι ένοικοι

Το τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους 15, ήταν ένα παλιό ακίνητο. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο ισόγειος χώρος του κτιρίου παρέμενε ακατοίκητος. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αξιοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω πλατφόρμας Airbnb, ενώ στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι αναφορές των κατοίκων κάνουν λόγο για συνολικά πέντε άτομα που διέμεναν στο τριώροφο κτίριο. Οι αρχές αναζητούν να βρουν πού βρίσκονται αυτά τα άτομα, ερευνώντας αν ήταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης, αν το διαμέρισμα του Airbnb ήταν κενό ή αν το ηλικιωμένο ζευγάρι έλειπε από την κατοικία του.

Η κινητοποίηση των αρχών

Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά, η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρά κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία περιλάμβαναν δύο ειδικά οχήματα διάσωσης, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και έρευνας.

Παράλληλα, μεγάλη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας βρέθηκε στην οδό Λυσικράτους για την τήρηση της τάξης και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Οι εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή

Η πιθανή αιτία της έκρηξης, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, πιθανολογείται ότι προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Η σφοδρότητα του ωστικού κύματος ήταν τέτοια που, εκτός από την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές φθορές και στα παρακείμενα κτίσματα.

Οι αρχές, πέρα από τις έρευνες για εγκλωβισμένους, αποτιμούν ταυτόχρονα το μέγεθος της ζημιάς στα γύρω κτίρια που επλήγησαν από το ωστικό κύμα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι ζημιές είναι σημαντικές και απαιτείται προσοχή κατά τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis