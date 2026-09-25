Συγχωνεύσεις σχολείων: Δήμοι και γονείς αντιδρούν για τα υπερπληθή τμήματα

Διαμαρτυρίες από δήμους, γονείς και εκπαιδευτικούς εκφράζονται σε ολόκληρη τη χώρα για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει και φέτος σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις οδηγεί σε πολυπληθείς τάξεις, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις.

Οι φορείς ζητούν την ανάκληση των αποφάσεων, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα.

Αντιδράσεις για «σαρδελοποίηση» και παραβίαση ασφάλειας

Γονείς, εκπαιδευτικοί και δήμοι κάνουν λόγο για «σαρδελοποίηση» των μαθητών σε υπερπληθή τμήματα, τα οποία φτάνουν τους 25-27 μαθητές. Επισημαίνουν επίσης την παραβίαση των κανόνων ασφάλειας που προκύπτει από αυτή την κατάσταση.

Σε πολλές περιοχές, όπως η Νέα Σμύρνη, η Αργυρούπολη-Ελληνικό και η Γλυφάδα στην Αττική, αλλά και σε πόλεις όπως η Πάτρα και ο Βόλος, ο αριθμός των συμπτύξεων σε σχολικά τμήματα είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να στοιβάζονται συχνά μέσα στις σχολικές τάξεις.

Ομόφωνο ψήφισμα από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου Αττικής ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητά την κατάργηση των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων σχολικών τμημάτων. Ο δήμος εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από πρόταση του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Έχει ήδη διαβιβαστεί στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Αττικής, τους βουλευτές της περιοχής, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τις σχολικές μονάδες και την ΕΛΜΕ.

Απαιτήσεις για ποιοτική εκπαίδευση και υποστήριξη

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι η σχολική πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με «τεχνοκρατικά ή αριθμητικά κριτήρια». Αντιθέτως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής κοινότητας.

Επιπλέον, τονίζονται οι ανάγκες για Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Ειδικό Βοηθητικό και Επιστημονικό Προσωπικό, καθώς και για Σχολικούς Νοσηλευτές. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το μήνυμα του δημάρχου

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, δήλωσε ότι «η διοίκηση του Δήμου στέκεται σταθερά στο πλευρό της σχολικής και εκπαιδευτικής μας κοινότητας». Πρόσθεσε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα το δίκαιο αίτημα γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μη εφαρμογή των συγχωνεύσεων.

Ο κ. Μαμαλάκης υπογράμμισε πως «η διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διδασκαλίας, η επαρκής στελέχωση των σχολείων μας και η προστασία της ασφάλειας των παιδιών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας». Κατέληξε με τη φράση: «Για εμάς, τα παιδιά δεν είναι αριθμοί».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr