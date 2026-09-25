Τον απόλυτο τρόμο έζησαν σήμερα όσοι βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους, κοντά στην Πύλη του Αδριανού στην Πλάκα, όταν νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε ένα παλιό, διώροφο κτίριο. Η έκρηξη προκάλεσε τη μερική κατάρρευσή του, ενώ παρακείμενα κτίρια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται με ειδικές κάμερες, καθώς οι αρχές θέλουν να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

Εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμοί

Η έκρηξη, που έλαβε χώρα στο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους 17, είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές στην περιοχή. Εκτός από τη μερική κατάρρευση του κτιρίου, καταγράφηκαν ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ σταθμευμένα οχήματα.

Από το συμβάν, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Επιπλέον, δύο γυναίκες, εκ των οποίων μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αρκετές ώρες μετά το συμβάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε στο ΕΡΤNews ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και πρέπει να ερευνηθεί από άκρη σε άκρη για τυχόν εγκλωβισμένους. Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «πολύ λεπτή, χειρουργική επέμβαση».

Δύο κλιμάκια της Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών σαρώνουν τους χώρους με ειδικές κάμερες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Πυροσβεστικής στο σημείο, σημειώθηκε και νέα πτώση τμήματος της πρόσοψης του κτιρίου όπου έγινε η έκρηξη. Ενδεικτική της σφοδρότητας της έκρηξης είναι η εικόνα ενός παντζουριού, το οποίο εκσφενδονίστηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων και κρέμεται μπλεγμένο σε καλώδια.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες αυτοπτών

Οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν τον πανικό που επικράτησε. Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Orange Press: «Γύρω στις 7.30 ακούσαμε κάτι σαν βόμβα και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Ήταν πολύ δυνατό το ωστικό κύμα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει, ήμασταν σίγουροι ότι ήταν βόμβα ή ότι έπεσε κάποιος τοίχος. Τρομάξαμε όλοι και ανεβήκαμε στην ταράτσα να δούμε τι έγινε».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είδαμε έντονους καπνούς και από ό,τι πληροφορηθήκαμε μετά, έγινε έκρηξη. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήμασταν 40-50 μέτρα από το σημείο. Είδα ότι στη γωνία άνοιξε μια ρωγμή, αλλά στη γειτονιά γύρω γύρω είχε ζημιές». Μία άλλη αυτόπτης μάρτυρας, που εργαζόταν σε διπλανό κτίριο, δήλωσε: «Ήμουν μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια τριγύρω έσπασαν. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλαν έξω, γιατί περίμεναν δεύτερο κύμα. Μας είπαν ότι ήταν από υγραέριο».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr