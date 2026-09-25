44χρονη κατήγγειλε 28χρονο για απάτη και απειλές με γυμνές φωτογραφίες

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης και απειλών βλέπει το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνίστρια μια 44χρονη Πολωνή, η οποία κατήγγειλε έναν 28χρονο αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να του καταβάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και, όταν εκείνη αντιλήφθηκε την απάτη, την απείλησε με σοβαρές συνέπειες.

Το ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε από την 44χρονη ανέρχεται συνολικά στα 15.417 ευρώ. Η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Η καταγγελία της 44χρονης

Η καταγγέλλουσα, Πολωνή υπήκοος γεννημένη το 1982, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος είναι Αλβανός υπήκοος γεννημένος το 1998. Όπως υποστηρίζει, ο 28χρονος, επικαλούμενος ψευδή γεγονότα και προσκομίζοντας στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, την έπεισε να του δώσει χρήματα.

Οι καταβολές των χρημάτων, σύμφωνα με την καταγγελία, πραγματοποιήθηκαν τμηματικά, καλύπτοντας ένα διάστημα μεταξύ του 2023 και του 2024. Το συνολικό ποσό που δόθηκε έφτασε τα 15.417 ευρώ.

Οι τμηματικές καταβολές και η συστηματική πίεση

Το γεγονός ότι τα χρήματα δόθηκαν σε δόσεις και σε βάθος χρόνου υποδηλώνει, κατά την καταγγέλλουσα, ότι η πίεση που ασκήθηκε πάνω της ήταν συστηματική. Ο 28χρονος φέρεται να επανερχόταν κάθε φορά με νέα αιτήματα και νέες δικαιολογίες, πείθοντάς την να συνεχίσει τις καταβολές.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει, αντιλήφθηκε σταδιακά ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε σε μια νέα φάση στην υπόθεση, καθώς η προσπάθειά της να ανακτήσει τα χρήματά της συνάντησε απειλές.

Οι απειλές μετά την αποκάλυψη της απάτης

Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης εντοπίζεται στη στιγμή που η 44χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και ζήτησε από τον 28χρονο να της επιστρέψει το ποσό. Τότε, όπως ισχυρίζεται, ο άνδρας δεν επιχείρησε ούτε να της δώσει κάποια εξήγηση ούτε να προτείνει διακανονισμό.

Αντιθέτως, φέρεται να την απείλησε ευθέως ότι θα την «καταστρέψει» και ότι θα αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της στα παιδιά της. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ο 28χρονος είχε στην κατοχή του προσωπικό υλικό της γυναίκας, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε για τις απειλές του.

Η έρευνα των αρχών

Τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν επισταμένως τόσο το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταβλήθηκε το χρηματικό ποσό, όσο και το σκέλος των απειλών που φέρεται να δέχτηκε η 44χρονη.

Στα διαθέσιμα στοιχεία δεν διευκρινίζεται αν η καταγγέλλουσα διαθέτει γραπτά ή ηλεκτρονικά μηνύματα που να αποτυπώνουν τις απειλές που δέχτηκε. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr