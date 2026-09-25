Ο 20χρονος Αλέξης ταξιδεύει στο Χιούστον για πρωτοποριακή θεραπεία

Ο 20χρονος Αλέξης, που δίνει τη δική του μάχη με το σάρκωμα Ewing, ετοιμάζεται να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της ελπίδας με προορισμό το Χιούστον των ΗΠΑ. Εκεί θα υποβληθεί σε μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και πρωτοποριακή θεραπεία, η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην Ευρώπη. Η ιστορία του έγινε γνωστή στο διαδίκτυο, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο.

Η περιπέτεια της υγείας του Αλέξη

Η περιπέτεια του νεαρού Αλέξη ξεκίνησε ξαφνικά, όταν εμφάνισε πόνους στη λεκάνη. Αρχικά, οι πόνοι αυτοί είχαν εκληφθεί λανθασμένα ως δισκοκήλη, γεγονός που καθυστέρησε την ορθή διάγνωση της σοβαρής του πάθησης.

Η μητέρα του, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 25/9 στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της ασθένειας. «Ήταν ένα παιδί που γυμναζόταν συνέχεια και δεν καταλάβαμε γιατί όλη την ώρα ήταν στο γυμναστήριο και ξαφνικά έπεσε. Δεν τον κράτησε το πόδι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αιφνίδια έναρξη των προβλημάτων υγείας του γιου της.

Εξειδικευμένη θεραπεία στο Χιούστον

Ο Αλέξης θα ταξιδέψει στο Χιούστον των ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε μία θεραπεία που θεωρείται εξαιρετικά εξειδικευμένη και πρωτοποριακή. Η συγκεκριμένη μέθοδος προσαρμόζεται με βάση το DNA του κάθε ασθενούς, προσφέροντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του σαρκώματος Ewing.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η θεραπεία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε καμία χώρα της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο λόγος που ο 20χρονος Αλέξης είναι αναγκασμένος να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να την ακολουθήσει.

Η κινητοποίηση του κόσμου και το κόστος

Το κόστος για την πρωτοποριακή αυτή θεραπεία είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας τις 500.000 δολάρια. Ωστόσο, το υπέρογκο αυτό ποσό συγκεντρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην άμεση και συγκινητική κινητοποίηση του απλού κόσμου.

Πλήθος ανθρώπων συνεισέφεραν, ακόμη και με μικρές δωρεές, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα του Αλέξη. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η βοήθεια από επώνυμους υποστηρικτές, οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων.

Οι ευχαριστίες του Αλέξη

Ο ίδιος ο Αλέξης εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι τον στήριξαν. «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όλοι από ένα ευρώ κάνουν αυτό, μαζεύουν τα λεφτά και μου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε συγκινημένος, ευχαριστώντας όσους του στάθηκαν στον δύσκολο αγώνα που δίνει για την υγεία του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr