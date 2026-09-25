Αποβολή γιατρού από την Αθηναϊκή Λέσχη και οι αυστηροί της κανόνες

Ένας γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δέχτηκε ποινή αποβολής έξι μηνών από την Αθηναϊκή Λέσχη. Το γεγονός αυτό έφερε ξανά στην επικαιρότητα τους αυστηρούς κανόνες και το ιδιαίτερο προφίλ του παλαιότερου κλειστού συλλόγου της Αθήνας. Η Αθηναϊκή Λέσχη διατηρεί εδώ και δεκαετίες έναν πολύ συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα και προϋποθέσεις για την εισδοχή και παραμονή των μελών της.

Η αποβολή μέλους

Ο γιατρός που φέρεται να κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έλαβε ποινή αποβολής διάρκειας έξι μηνών από την Αθηναϊκή Λέσχη. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση της Λέσχης στους εσωτερικούς της κανονισμούς και τη διατήρηση του κύρους της.

Η Αθηναϊκή Λέσχη, ως ένα από τα παλαιότερα και πιο κλειστά κλαμπ της πρωτεύουσας, έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για τα μέλη της, τα οποία εκτείνονται πέρα από την κοινωνική θέση και περιλαμβάνουν ακόμα και την εξωτερική εμφάνιση και τον ενδυματολογικό κώδικα.

Οι αυστηροί κανόνες ενδυμασίας

Οι προϋποθέσεις για την είσοδο και την παραμονή στην Αθηναϊκή Λέσχη είναι ιδιαίτερα αυστηρές, ξεκινώντας από τον ενδυματολογικό κώδικα. Για παράδειγμα, απαγορεύονται ρητά τα καπέλα και τα αθλητικά υποδήματα όλων των ειδών και χρωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και παπούτσια που προσομοιάζουν με «κανονικά υποδήματα» ή «smart sneakers», καθώς και πολύχρωμα υποδήματα ή υποδήματα με μεγάλα λογότυπα.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται τα βρώμικα υποδήματα, τα άρβυλα, οι μπότες και τα υποδήματα ιστιοπλοΐας οποιουδήποτε τύπου. Ακόμη και τα σανδάλια, οι παντόφλες (ανεξαρτήτως πολυτέλειας), οι σαγιονάρες ή οι θερινές «εσπαντρίγ» απαγορεύονται. Μόνο κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι την 7η εσπερινή επιτρέπονται τα δερμάτινα ή καστόρινα υποδήματα με λευκές σόλες, τα οποία όμως απαγορεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι κάλτσες είναι υποχρεωτικές χειμώνα – καλοκαίρι, πλην της θερινής περιόδου μέχρι την 7η εσπερινή.

Η ιστορία της Αθηναϊκής Λέσχης

Η ιστορία της Αθηναϊκής Λέσχης ξεκινά πριν από 150 χρόνια, στην παλιά Αθήνα του 1875. Εκείνη την εποχή, η Αθήνα ήταν η πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, με πληθυσμό μόλις 50.000 κατοίκους, αλλά διέθετε μια αξιόλογη κοινωνία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τα πρώτα Οθωνικά χρόνια.

Αυτή η κοινωνία αποτελούνταν από τους επισημότερους Αγωνιστές του ’21 και τους πλούσιους Έλληνες του Εξωτερικού που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα. Είκοσι επίλεκτα μέλη αυτής της κοινωνίας, τα οποία είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία κλειστή Λέσχη ανδρών, ακολουθώντας το πρότυπο των Αγγλικών Λεσχών. Σκοπός της Λέσχης ήταν η ψυχαγωγία των μελών της και η διάδοση των ασκήσεων (sports).

Τα ιδρυτικά μέλη και οι πρόεδροι

Η «Αθηναϊκή Λέσχη» γεννήθηκε επίσημα στις 5 Δεκεμβρίου του 1875, όταν τα ιδρυτικά της μέλη εξέλεξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρώτος Πρόεδρος της Λέσχης εξελέγη ο Παύλος Καλλιγάς, ο οποίος ήταν Καθηγητής Πανεπιστημίου, Υπουργός και Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης.

Σύμφωνα με την παράδοση και τους κανονισμούς της Λέσχης, Επίτιμοι Πρόεδροι της ήσαν πάντα οι Βασιλείς της Ελλάδος. Αντίστοιχα, Επίτιμα Μέλη της Λέσχης ήταν οι Πρίγκιπες του Βασιλείου της Ελλάδος, γεγονός που υπογραμμίζει τον ιστορικό και κοινωνικό της ρόλο στην ελληνική πρωτεύουσα.

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