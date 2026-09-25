Έκρηξη στην Πλάκα: «Νομίζαμε πως ήταν βόμβα» – Τραυματίες και ζημιές στη γειτονιά

Μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου την περιοχή της Πλάκας, προκαλώντας την κατάρρευση ενός παλιού κτιρίου. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας άνδρας, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς να έχουν δοθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάστασή τους. Οι πρώτες μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο που έμοιαζε με βόμβα, με το ωστικό κύμα να γίνεται αισθητό σε μεγάλη απόσταση και να προκαλεί ζημιές σε γειτονικά κτίσματα.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος και το ωστικό κύμα

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί, όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που τους φάνηκε «σαν βόμβα», ενώ το ωστικό κύμα ήταν «πάρα πολύ δυνατό». Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, κάδρα έπεσαν από τους τοίχους και ένας καφές ανατράπηκε μέσα σε σπίτια σε απόσταση 40-50 μέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Οι κάτοικοι, τρομαγμένοι από το «μπαμ», προσπάθησαν αρχικά να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Αρχικά, όπως περιέγραψαν, νόμιζαν ότι επρόκειτο για βόμβα ή για την κατάρρευση κάποιου τοίχου από έργα που ενδεχομένως εκτελούνταν στην περιοχή. Στη συνέχεια, ανέβηκαν στις ταράτσες τους, όπου αντίκρισαν «πάρα πολύ έντονους καπνούς» να αναδύονται από το σημείο της έκρηξης.

Μαρτυρίες από το σημείο της έκρηξης

Μία εργαζόμενη που βρισκόταν σε διπλανό κτίριο περιέγραψε τις στιγμές που έζησε. Όπως ανέφερε, βρισκόταν μπροστά στο παλιό κτίριο που κατέρρευσε, όταν γύρω στις 7:30 το πρωί ακούστηκε το «μπαμ». Είδε καπνούς να βγαίνουν και το κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια της. Η ίδια μίλησε και για την παρουσία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, μιας «γιαγιάς», μέσα στο κτίριο, η οποία κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί.

Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, «όλα τα τζάμια των γύρω ενοίκων έσπασαν». Το βουητό ήταν τόσο δυνατό που δεν μπορούσε να ακούσει μία συνάδελφό της που της μιλούσε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και τους απομάκρυνε, καθώς υπήρχε η ανησυχία για ένα ενδεχόμενο «δεύτερο κύμα» της έκρηξης.

Εκτεταμένες ζημιές και η εικόνα της περιοχής

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο κτίριο που κατέρρευσε, αλλά και σε γειτονικά ακίνητα. Στη γειτονιά γύρω από το σημείο του συμβάντος υπήρχαν ζημιές, όπως ανέφεραν οι κάτοικοι. Εκτός από τα σπασμένα τζάμια των γύρω ενοίκων, αναφέρθηκε και η πιθανή δημιουργία μιας ρωγμής που «άνοιξε λίγο» σε παρακείμενη κατοικία.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σφοδρότητας της έκρηξης ήταν ένα παντζούρι που κρεμόταν στη μέση της οδού Λυσικράτους. Το παντζούρι αυτό, το οποίο ανήκε στο κτίριο που κατέρρευσε, εκσφενδονίστηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων και μπλέχτηκε σε καλώδια, μαρτυρώντας την ένταση του ωστικού κύματος.

Επιχειρήσεις διάσωσης και πιθανή αιτία

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δυνάμεις αυτές προχώρησαν σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας, ενώ παράλληλα διακόπηκε η κυκλοφορία στην περιοχή για την προστασία των διερχομένων και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων.

Σχετικά με την αιτία της έκρηξης, η εργαζόμενη που βρισκόταν σε διπλανό κτίριο ανέφερε ότι «λένε ότι ήταν από υγραέριο». Η ίδια πρόσθεσε πως υπήρχε και μία οσμή, στοιχείο που ενδεχομένως να υποδεικνύει την παρουσία υγραερίου στον χώρο πριν την έκρηξη.

Με πληροφορίες από: Reader