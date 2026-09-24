Το podcast «Χωρίς παπούτσια» ζωντανεύει στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Το podcast «Χωρίς Παπούτσια», με παρουσιαστές τον Νικόλα Τζαβάρα και τον Ορέστη Βλάχο, ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό του σε μια νέα, ζωντανή εμπειρία. Η εκπομπή αποκτά πλέον φυσική παρουσία και θα φιλοξενείται στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Οι ζωντανές αυτές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, με την πρώτη εκπομπή να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Η ζωντανή εκδοχή του podcast

Το «Χωρίς Παπούτσια» μετατρέπεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη live εκδοχή, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στο περιεχόμενό του. Μέσα από αυτή τη νέα μορφή, η εκπομπή στοχεύει να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο με το κοινό. Δημιουργείται έτσι ένας χώρος συνάντησης, επικοινωνίας και συμμετοχής, όπου κεντρικό ρόλο έχουν η επικαιρότητα, η κοινωνία, η μουσική και οι ανθρώπινες ιστορίες.

Η επιλογή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης ως χώρου διεξαγωγής υπογραμμίζει την πολιτιστική διάσταση της πρωτοβουλίας. Οι μηνιαίες συναντήσεις, κάθε πρώτη Δευτέρα, προσφέρουν μια σταθερή ευκαιρία για το κοινό να βιώσει το podcast με έναν άμεσο και διαδραστικό τρόπο, ξεκινώντας από την πρώτη προγραμματισμένη ημερομηνία.

Διάλογος και ενεργός συμμετοχή του κοινού

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ζωντανών εκπομπών του «Χωρίς Παπούτσια» είναι η ενεργή συμμετοχή των θεατών. Θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και επηρεάζουν την καθημερινότητα τίθενται προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το κοινό δεν είναι απλός παρατηρητής, αλλά έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει δυναμικά στη ροή της συζήτησης.

Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις δικές τους απόψεις και να θέτουν ερωτήματα στους παρουσιαστές και τους καλεσμένους. Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία ενισχύει τον χαρακτήρα της εκπομπής ως ένα ανοιχτό βήμα για προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών, καθιστώντας κάθε ζωντανή παρουσίαση μια μοναδική εμπειρία.

Μουσική και αλληλεπίδραση με καλεσμένους

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ζωντανής βραδιάς του «Χωρίς Παπούτσια». Κάθε μήνα, ένας διαφορετικός και ξεχωριστός καλλιτέχνης αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα unplugged μουσικό πρόγραμμα. Αυτή η επιλογή δημιουργεί μια άμεση και προσωπική συνθήκη επικοινωνίας μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα σε κάθε εκδήλωση.

Παράλληλα, οι καλεσμένοι που συμμετέχουν στις εκπομπές εμπλέκονται σε μια διαδικασία γνώσης και αλληλεπίδρασης, μέσα από τις ερωτήσεις που τους θέτει ο Ορέστης Βλάχος. Σε αυτή τη διαδικασία, το κοινό διατηρεί ενεργό ρόλο, συμβάλλοντας με τις παρεμβάσεις του στη διαμόρφωση της συνολικής ζωντανής εμπειρίας, πέρα από την απλή παρακολούθηση.

Κοινωνικό αποτύπωμα και αλληλεγγύη

Πέρα από την ψυχαγωγία και τον διάλογο, το «Χωρίς Παπούτσια» έχει ως βασικό στόχο να αναδεικνύει ανθρώπους και πρωτοβουλίες που έχουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Σε κάθε ζωντανή εκπομπή, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος, ένα σωματείο, ένας σύλλογος ή μια κοινωνική δράση.

Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι διπλός: αφενός να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο τους στο κοινό και αφετέρου να ενισχυθεί έμπρακτα η προσπάθειά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση των εισιτηρίων κάθε ζωντανής εκπομπής διατίθεται για την ενίσχυση του έργου της κοινωνικής προσπάθειας που φιλοξενείται τον συγκεκριμένο μήνα.

Ένας ανοιχτός χώρος ενημέρωσης και πολιτισμού

Με αυτή τη σταθερή πρωτοβουλία, το «Χωρίς Παπούτσια» επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο, όπου η ενημέρωση και ο διάλογος συναντώνται με τον πολιτισμό και την κοινωνική ευαισθησία. Η ζωντανή εκπομπή, με την παρουσία του κοινού, ξεπερνά τα όρια της απλής παρακολούθησης ενός podcast.

Αντιθέτως, εξελίσσεται σε μια κοινή εμπειρία που χαρακτηρίζεται από συμμετοχή, επικοινωνία και αλληλεγγύη. Μέσα από τις μηνιαίες συναντήσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, οι Νικόλας Τζαβάρας και Ορέστης Βλάχος προσφέρουν μια πλατφόρμα που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την κοινωνική ευθύνη, ενθαρρύνοντας την ενεργό εμπλοκή όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki