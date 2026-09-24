Τροχαίο στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην πόλη της Χαλκίδας. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου και, λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι δύο επιβαίνοντες χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το χρονικό του ατυχήματος στην οδό Δημάρχου Σκούρα

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Δημάρχου Σκούρα, στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα όχημα, κινούμενο στην εν λόγω οδό, έχασε τον έλεγχο της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η εκτροπή του αυτοκινήτου ήταν ξαφνική και βίαιη, οδηγώντας το σε ανεξέλεγκτη πορεία.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε με σφοδρή πρόσκρουση σε μία στάση λεωφορείου που βρισκόταν στο σημείο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που, λίγο μετά, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εκδηλώθηκε άμεσα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτώντας την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι επιβαίνοντες και η κατάσταση της υγείας τους

Από το σοβαρό αυτό περιστατικό, δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν. Πρόκειται για ελαφρά τραύματα, ωστόσο η παροχή ιατρικής φροντίδας κρίθηκε απαραίτητη για τους δύο τραυματίες. Αμέσως μετά το ατύχημα, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες εξετάσεις και την περίθαλψη των τραυμάτων τους.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ως ελαφροί. Η άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών του τροχαίου και στην παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους.

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων έκτακτης ανάγκης

Με την εκδήλωση του ατυχήματος και την ανάφλεξη του οχήματος, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η φωτιά στο αυτοκίνητο τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ παράλληλα διασφαλίστηκε η ασφάλεια των παρευρισκομένων και η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών διάσωσης και απεγκλωβισμού, εφόσον χρειαζόταν.

Διερεύνηση των συνθηκών από τις αρμόδιες αρχές

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει το έργο της πλήρους διαλεύκανσης του περιστατικού, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο του ατυχήματος.

Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου και την πρόσκρουση στη στάση λεωφορείου. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια των δρόμων και την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader