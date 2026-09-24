Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας: Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας. Η φωτιά, που ξέσπασε περίπου στις 14:00, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεσή της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Η πυρκαγιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πρώτες αναφορές για την εκδήλωση της φωτιάς έφτασαν περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές.

Η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε η φωτιά και η φύση του εδάφους κατέστησαν επιτακτική την άμεση επέμβαση. Στόχος ήταν ο γρήγορος περιορισμός του πύρινου μετώπου, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκτασή του σε παρακείμενες περιοχές ή σε δασική έκταση.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην κατάσβεση

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στο σημείο της φωτιάς. Επιπλέον, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση, προσεγγίζοντας και επιχειρώντας σε δυσπρόσιτα σημεία.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν και εναέρια μέσα, τα οποία συνδράμουν καθοριστικά στην αεροπυρόσβεση. Δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο, προσπαθώντας να περιορίσουν την ένταση και την εξάπλωση των φλογών. Παράλληλα, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχουν συνεχή υποστήριξη, εξασφαλίζοντας τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Διερεύνηση των αιτιών και παρακολούθηση από drones

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία από το σημείο της εκδήλωσης της φωτιάς, προκειμένου να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή και αναλυτική εικόνα από drones. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, προσφέροντας στους αρμόδιους φορείς μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συνεχής προσπάθεια για τον έλεγχο της φωτιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς την επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή του Λιμογαρδίου Φθιώτιδας. Το έργο τους επικεντρώνεται στον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και την αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής αναζωπύρωσης ή περαιτέρω επέκτασης του πύρινου μετώπου.

Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων μέσων, σε συνεργασία με τις υδροφόρες των ΟΤΑ, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της προσπάθειας. Όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση και οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Enikos