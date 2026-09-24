Απαγόρευση οδήγησης στον Μάουρο Ικάρντι μέχρι τα 105 του στην Αργεντινή

Μία εξαιρετικά αυστηρή και σπάνια διοικητική ποινή επιβλήθηκε στον Αργεντίνο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι από τις αρχές της χώρας του. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ακουστεί το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια ποδοσφαιρική του επίδοση, αλλά για την ανάκληση της άδειας οδήγησής του έως το έτος 2099.

Η εξαιρετικά αυστηρή ποινή

Οι αρχές της Αργεντινής αποφάσισαν να αφαιρέσουν το δίπλωμα οδήγησης του Μάουρο Ικάρντι, επιβάλλοντάς του απαγόρευση να καθίσει πίσω από το τιμόνι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η ποινή ορίζει ότι ο Ικάρντι δεν θα μπορεί να οδηγεί μέχρι το 2099, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 105 ετών του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τις αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής και ειδικότερα από το Υπουργείο Μεταφορών της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Η ανάκληση της άδειας οδήγησης του Αργεντίνου επιθετικού χαρακτηρίζεται ως μία εξαιρετικά αυστηρή και σπάνια διοικητική ποινή, γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Το βίντεο που οδήγησε στην έρευνα

Αφορμή για την επιβολή αυτής της πρωτοφανούς ποινής στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το οπτικό υλικό έδειχνε καθαρά τον 33χρονο πρώην άσο της Ίντερ να οδηγεί όχημα.

Στο ίδιο βίντεο, δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού, βρισκόταν η σύντροφός του. Η σύντροφος του ποδοσφαιριστή εμφανιζόταν με το μισό της σώμα να είναι εκτεθειμένο επικίνδυνα έξω από το παράθυρο του κινούμενου αυτοκινήτου, γεγονός που κρίθηκε ως σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Οι παραβάσεις και ο έλεγχος των αρχών

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την επικίνδυνη συμπεριφορά που απεικονιζόταν, ακολούθησε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής οδηγούσε με ληγμένη άδεια οδήγησης, προσθέτοντας μία ακόμη παράβαση στην υπόθεση.

Εκτός από την ληγμένη άδεια, οι αρχές κατέγραψαν πως ο Μάουρο Ικάρντι παραβίαζε παράλληλα αρκετούς κανόνες οδικής ασφάλειας, πέραν της επικίνδυνης στάσης της συντρόφου του. Αυτές οι παραβιάσεις, σε συνδυασμό με την ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά που καταγράφηκε στο βίντεο, οδήγησαν στην τελική απόφαση για την ανάκληση του διπλώματος.

Η αντίδραση του ποδοσφαιριστή

Η απόφαση των αρχών να του στερήσουν το δίπλωμα οδήγησης έως το 2099, όταν και θα έχει φτάσει την ηλικία των 105 ετών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ίδιο τον παίκτη. Ο Μάουρο Ικάρντι εξέφρασε τη διαφωνία του με την ποινή που του επιβλήθηκε.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε ότι κατείχε ιταλικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο ήταν σε ισχύ. Επιπλέον, κατηγόρησε τους αρμόδιους αστυνομικούς για την ενέργειά τους, αμφισβητώντας την εγκυρότητα της απόφασης και των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta