Δύο εργάτες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο θέατρο Μπάντμιντον

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο πρώην θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδί, όταν δύο άτομα εντοπίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες κατεδάφισης στο υπό κατεδάφιση κτίριο, φέρεται να έχασαν τις αισθήσεις τους λόγω εισπνοής καπνού και αερίων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την παροχή βοήθειας.

Περιστατικό στο υπό κατεδάφιση θέατρο

Το συμβάν έλαβε χώρα στο πρώην θέατρο Μπάντμιντον, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Γουδί, εντός του Πάρκου Γουδή. Το κτίριο, που είναι υπό κατεδάφιση, αποτέλεσε το σκηνικό για το περιστατικό που κινητοποίησε τις αρχές. Οι δύο άνδρες, που αργότερα αναγνωρίστηκαν ως εργάτες, βρίσκονταν στο σημείο για να εκτελέσουν εργασίες.

Η απώλεια των αισθήσεών τους συνέβη κατά τη διάρκεια των εργασιών που διεξάγονταν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε άμεσα ανησυχία και την ανάγκη για επείγουσα επέμβαση, καθώς η υγεία των δύο ατόμων βρέθηκε σε κίνδυνο.

Εργάτες ιδιωτικού συνεργείου

Οι δύο άνδρες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο θέατρο Μπάντμιντον ήταν εργάτες από ιδιωτικό συνεργείο. Αυτοί οι εργάτες είχαν αναλάβει την εκτέλεση εργασιών στον χώρο του υπό κατεδάφιση κτιρίου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Η παρουσία τους στο σημείο ήταν συνδεδεμένη με τις εν εξελίξει διαδικασίες κατεδάφισης.

Η αναφορά για την κατάσταση των δύο εργατών οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση, καθώς η φύση της εργασίας σε ένα υπό κατεδάφιση κτίριο ενέχει συγκεκριμένους κινδύνους. Η ταυτότητα των ατόμων ως μέλη ιδιωτικού συνεργείου επιβεβαιώνει τον επαγγελματικό χαρακτήρα της παρουσίας τους στο σημείο.

Αιτία η εισπνοή καπνού και αερίων

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την αιτία της απώλειας των αισθήσεων των δύο εργατών κάνουν λόγο για εισπνοή καπνού και αερίων. Αυτή η εισπνοή είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, γεγονός που απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η παρουσία καπνού και αερίων στον χώρο των εργασιών ήταν ένας παράγοντας που οδήγησε στο συμβάν. Οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, η οποία συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον ενός υπό κατεδάφιση κτιρίου και τις πιθανές εκπομπές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και παροχή βοήθειας

Μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς υπήρχαν αναφορές για καπνούς στον χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιντον. Η ενημέρωση για έντονους καπνούς στον χώρο όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες κατεδάφισης ήταν καθοριστική για την επέμβαση της.

Στους δύο εργάτες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Ως μέρος της ιατρικής φροντίδας, τους χορηγήθηκε οξυγόνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της εισπνοής καπνού και αερίων. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημαντική για την ανάκτηση της υγείας τους.

Ανάκτηση αισθήσεων και καλή κατάσταση υγείας

Οι προσπάθειες των διασωστών και η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών είχαν θετικό αποτέλεσμα. Οι δύο εργάτες ανέκτησαν τις αισθήσεις τους μετά την επέμβαση των αρχών και την ιατρική φροντίδα που τους παρασχέθηκε στο σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ανακούφιση μετά την αρχική ανησυχία που προκλήθηκε από την απώλεια των αισθήσεών τους κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis