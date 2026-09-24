Η απόφαση του ΠΑΟΚ για τον τερματοφύλακα, η εμπιστοσύνη στον Τσιφτσή και τα συμβόλαια

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό ανάγκασε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ψάξουν την αγορά των ελεύθερων για τερματοφύλακα. Ο Τσέχος γκολκίπερ είχε αποκτηθεί και ο ίδιος από αυτή τη δεξαμενή τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, από την αναζήτηση που έγινε δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό και η απόφαση να μην γίνει κίνηση φαίνεται πως είναι οριστική.

Η απόφαση για την εστία μετά τον τραυματισμό Παβλένκα

Ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό ήταν σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ να εξετάσουν την αγορά των ελεύθερων παικτών για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Τσέχος γκολκίπερ είχε ενταχθεί στις τάξεις του Δικεφάλου τον Σεπτέμβριο του 2024, προερχόμενος από την ίδια δεξαμενή.

Παρόλα αυτά, η έρευνα στην αγορά δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική επιλογή. Ως εκ τούτου, η αρχική πρόθεση για την απόκτηση ενός ελεύθερου τερματοφύλακα δεν θα υλοποιηθεί, με την απόφαση να μην γίνει κίνηση να θεωρείται πλέον οριστική.

Η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αντώνη Τσιφτσή

Στην Τούμπα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκφράζουν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Αντώνη Τσιφτσή. Ο τερματοφύλακας από τα Γιαννιτσά έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ.

Ο Τσιφτσής, ο οποίος πρόσφατα αγωνίστηκε φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, κατάφερε αρχικά να εδραιωθεί ως ο δεύτερος στην ιεραρχία των γκολκίπερ, ξεπερνώντας τον Γκουγκεσασβίλι. Κάλυψε με συνέπεια το κενό του Παβλένκα όποτε χρειάστηκε. Πλέον, ο Αντώνης Τσιφτσής θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού τερματοφύλακα για τον Αλέσιο Λίσι, τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται για την πλήρη αποθεραπεία του Τσέχου, μετά την επέμβαση για την οριστική αποκατάσταση του ώμου του.

Οι εναλλακτικές λύσεις και η περίπτωση Γκουγκεσασβίλι

Πίσω από τον Αντώνη Τσιφτσή, η ομάδα διαθέτει τους Δημήτρη Μοναστηρλή και Κωνσταντίνο Μπαλωμένο. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής είχε δώσει πέρυσι τα διαπιστευτήριά του, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, δείχνοντας τις δυνατότητές του.

Ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος επέστρεψε στον ΠΑΟΚ μετά από περίοδο δανεισμού και παρέμεινε στην Τούμπα. Στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ανήκει επίσης και ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Τουρκία. Ο Γεωργιανός δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο συμβόλαιο δανεισμού του υπάρχει ρήτρα για την εξαγορά των δικαιωμάτων του, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την τελική εξέλιξη. Για την ώρα, ο Γκουγκεσασβίλι, αν και ξεκίνησε ως βασικός, έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της τουρκικής ομάδας.

Το τοπίο με τα συμβόλαια που λήγουν

Η χαρτογράφηση της αγοράς τερματοφυλάκων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητική για τους ασπρόμαυρους, δεδομένου ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη συνθήκη που αφορά την ομάδα των γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Το ερχόμενο καλοκαίρι, το μόνο συμβόλαιο τερματοφύλακα που θα παραμείνει ενεργό θα είναι αυτό του Αντώνη Τσιφτσή.

Ο Γίρι Παβλένκα έχει ήδη εισέλθει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τον Δημήτρη Μοναστηρλή, καθώς και για τον Κωνσταντίνο Μπαλωμένο, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν επίσης το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο μελλοντικός προγραμματισμός της ομάδας

Οι επιτελείς του Δικεφάλου καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση των συμβολαίων που λήγουν. Αυτό αφορά κυρίως τους τερματοφύλακες, δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώνεται για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πέραν των ανανεώσεων, οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για την ενδεχόμενη ανάγκη απόκτησης ενός ακόμη τερματοφύλακα. Αυτή η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε το καλοκαίρι, είτε ακόμη και τον Ιανουάριο, όταν θα ανοίξει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο. Έχοντας ήδη εξετάσει την αγορά των τερματοφυλάκων, οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ μπορούν να προχωρήσουν στον προγραμματισμό τους για την επόμενη ημέρα στην εστία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta