Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης σε μοναδική συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά πρόκειται να φιλοξενήσει το Βεάκειο Θέατρο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καθώς η Αλέκα Κανελλίδου ανεβαίνει στη σκηνή για μία παράσταση με τα αγαπημένα της τραγούδια, αλλά και επιτυχίες ερμηνευτών που αγαπά. Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο γιος της, Γιάννης Γιαννουσάκης, σε μία συνεργασία που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό σε μια μουσική θάλασσα.

Η διαχρονική φωνή της Αλέκας Κανελλίδου

Για πρώτη φορά, η διαχρονική ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή και την τρυφερή αλλά σαρωτική σκηνική παρουσία έρχεται στον Πειραιά. Η Αλέκα Κανελλίδου, με την ξεχωριστή της ερμηνεία, έχει χαρίσει στο ελληνικό κοινό τραγούδια που δεν αποτελούν απλώς μέρος της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά έχουν γίνει και αναπόσπαστο κομμάτι του πλούτου της ψυχής μας.

Η παρουσία της στη σκηνή είναι πάντα καθηλωτική, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας μέσα από τις ερμηνείες της. Η συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο αποτελεί μία ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει από κοντά την αυθεντικότητα και το πάθος της.

Η συνεργασία μητέρας και γιου

Στη σκηνή, στο πλευρό της Αλέκας Κανελλίδου, θα βρίσκεται ο γιος της, Γιάννης Γιαννουσάκης, ο οποίος συνεργάζεται μαζί της τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Γιάννης Γιαννουσάκης έχει ήδη δώσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό single με τίτλο «Αν είχα χρόνο».

Το τραγούδι αυτό, σε στίχους και μουσική του δημιουργού επιτυχιών Λευτέρη Κιντάτου, ακολούθησε το ντουέτο του με τη μητέρα του, το «Ροζ». Η σύμπραξη μητέρας και γιου επί σκηνής δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, καθώς ταξιδεύουν μαζί το κοινό σε μουσικά μονοπάτια.

Μια παράσταση φτιαγμένη σαν αγκαλιά

Η επερχόμενη παράσταση έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να μοιάζει με μια ζεστή αγκαλιά για τους θεατές. Οι δύο καλλιτέχνες, Αλέκα Κανελλίδου και Γιάννης Γιαννουσάκης, υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι που θα αγγίξει τις καρδιές, μέσα από τις φωνές τους και τα μουσικά τοπία που θα δημιουργήσουν.

Η επιμέλεια του προγράμματος και οι ενορχηστρώσεις έχουν ανατεθεί στον Βαγγέλη Τούντα, ο οποίος έχει φροντίσει για την αρμονική συνύπαρξη των τραγουδιών. Η παράσταση πλαισιώνεται από σολίστες, οι οποίοι ο καθένας αποτελεί μία ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα, συμβάλλοντας στην ποιότητα του αποτελέσματος.

Οι μουσικοί που πλαισιώνουν τη βραδιά

Την Αλέκα Κανελλίδου και τον Γιάννη Γιαννουσάκη θα συνοδεύσουν επί σκηνής καταξιωμένοι μουσικοί, οι οποίοι θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας αξέχαστης μουσικής εμπειρίας. Στο μπάσο θα βρίσκεται ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ενώ το ακορντεόν θα αναλάβει ο Ντίνος Χατζηϊορδάνου.

Τα τύμπανα θα παίξει ο Τάκης Βασιλείου, προσδίδοντας ρυθμό στη βραδιά, και στα πλήκτρα θα βρίσκεται ο Κώστας Γιαξόγλου. Όλοι μαζί, οι μουσικοί αυτοί, παίζουν και τραγουδούν, συνθέτοντας μουσικά τοπία που θα παρασύρουν το κοινό σε μια μοναδική μουσική θάλασσα, με τις φωνές των Κανελλίδου και Γιαννουσάκη να πρωταγωνιστούν.

Μια όμορφη μουσική νύχτα στο Βεάκειο

Στις 4 Οκτωβρίου, το κοινό του Βεακείου Θεάτρου θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια όμορφη μουσική νύχτα, γεμάτη με τραγούδια που αγαπήθηκαν και σημάδεψαν στιγμές της ζωής πολλών. Η παράσταση υπόσχεται να γλυκάνει τις καρδιές των θεατών, προσφέροντας ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μελωδίες.

Η συνάντηση της Αλέκας Κανελλίδου με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, μαζί με την ομάδα των ταλαντούχων μουσικών, αναμένεται να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη σε όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν αυτή τη μοναδική συναυλία στον Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta