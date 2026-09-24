Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχώρησε στην κατάθεση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ενέργεια αυτή του Συλλόγου στρέφεται κατά του ζευγαριού των γιατρών που κρατείται προσωρινά, κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η παράσταση κατατέθηκε στον ανακριτή που είναι επιφορτισμένος με τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με τη δήλωση παράστασης στην κύρια ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της κατηγορίας. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τον οποίο δύο γιατροί έχουν προσωρινά κρατηθεί. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ιατρικής κοινότητας.

Μέσω αυτής της ενέργειας, ο ΙΣΑ προσκομίζει στοιχεία που κρίνει σημαντικά για την πορεία της δικαιοσύνης. Η παράσταση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του ασθενούς.

Στοιχεία που προσκόμισε ο ΙΣΑ

Στο πλαίσιο της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στον ανακριτή συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είχαν αρχικά προσκομιστεί από την κατηγορούμενη γιατρό στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΣΑ. Μεταξύ των εγγράφων και των δεδομένων που παραδόθηκαν, περιλαμβάνονται τιμολόγια και φωτογραφίες.

Τα εν λόγω στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση, καθώς φέρεται να τεκμηριώνουν πτυχές της δραστηριότητας των δύο γιατρών. Η προσκόμιση αυτών των πληροφοριών από τον ΙΣΑ αποσκοπεί στην παροχή κάθε δυνατού στοιχείου που μπορεί να συμβάλει στην αντικειμενική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράνομη κατοχή και χρήση ιατρικών μηχανημάτων

Ένα από τα βασικά σημεία που αναδεικνύει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην παράστασή του είναι η φερόμενη παράνομη κατοχή και χρήση ιατρικών μηχανημάτων. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κεντρικό άξονα της υποστήριξης της κατηγορίας από τον ΙΣΑ.

Η παράνομη φύση της κατοχής και της χρήσης των εν λόγω μηχανημάτων, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, συνδέεται άμεσα με τις πράξεις και παραλείψεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ψευδής γνωστοποίηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας

Επιπλέον των παραπάνω, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να τονίζει ότι η άνευ ειδικότητας γιατρός προέβη σε ψευδή γνωστοποίηση προς τον ίδιο τον Σύλλογο. Συγκεκριμένα, η γνωστοποίηση αφορούσε ένα προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Αυτή η ενέργεια, όπως υποστηρίζεται, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που προστίθεται στην υπόθεση.

Η ψευδής αυτή δήλωση, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, υποδηλώνει μια προσπάθεια παραπλάνησης των αρμόδιων αρχών και του ίδιου του Συλλόγου. Το γεγονός αυτό εντάσσεται στο σύνολο των πράξεων και παραλείψεων που εξετάζονται από τον ανακριτή και για τις οποίες ο ΙΣΑ έχει καταθέσει την παράστασή του.

Προσβολή της ιατρικής κοινότητας

Στη δήλωση προς τον δικαστικό λειτουργό, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι η παράστασή του αφορά πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Ο Σύλλογος εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθήθηκαν και οι οποίες, κατά την άποψή του, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο ιατρικό επάγγελμα.

Η στάση του ΙΣΑ καθιστά σαφές ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν γίνονται ανεκτά και ότι ο Σύλλογος θα λάβει κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση της ηθικής και της δεοντολογίας του ιατρικού κόσμου. Η παράσταση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας του ΙΣΑ να διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματος.

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