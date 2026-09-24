Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, Πηνελόπης, στην Ηγουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγώντας τον κατηγορούμενο στη φυλακή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το ζήτημα της υπεράσπισής του, καθώς δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν αρχικά να αναλάβουν την υπόθεση.

Η απόφαση για την προφυλάκιση

Ο 27χρονος πέρασε το πρωί της Πέμπτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του μέχρι τη δίκη. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Το κατηγορητήριο που βαραίνει τον 27χρονο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Οι κατηγορίες αυτές συνθέτουν ένα σοβαρό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εξεταστεί λεπτομερώς κατά την κύρια δίκη.

Το ζήτημα της υπεράσπισης του κατηγορουμένου

Ένα από τα σημεία που προσέλκυσαν την προσοχή στην υπόθεση ήταν το ζήτημα της νομικής εκπροσώπησης του 27χρονου. Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν ήταν απρόσκοπτη, καθώς δικηγόροι της Θεσπρωτίας, στους οποίους απευθύνθηκε η διαδικασία, φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του.

Η άρνηση αυτή οδήγησε σε καθυστέρηση, αλλά τελικά ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης. Αυτό ήταν απαραίτητο προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία της απολογίας και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Η ομολογία και οι αρχικές προσπάθειες παραπλάνησης

Ο 27χρονος είχε αρχικά επιχειρήσει να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους, δηλαδή αυτός και η 25χρονη Πηνελόπη, είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τη γυναικοκτονία, ο δράστης φέρεται να έπαιξε «θέατρο» και να σκηνοθέτησε ληστεία, στην προσπάθειά του να παραπλανήσει τις αρχές.

Ωστόσο, η αρχική του αυτή προσπάθεια δεν ευδοκίμησε. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε τελικά την πράξη του προφορικά στους αστυνομικούς, παραδεχόμενος ότι ήταν εκείνος που επιτέθηκε θανάσιμα στην 25χρονη. Στη συνέχεια, ομολόγησε στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή της Πηνελόπης.

Τα κίνητρα και οι λεπτομέρειες της άγριας επίθεσης

Στην απολογία του, ο δράστης αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά σε οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με το θύμα του. Υποστήριξε πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη για αυτές τις διαφορές, ισχυριζόμενος ότι του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Το περιβάλλον της 25χρονης Πηνελόπης, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά την συγκεκριμένη θεωρία περί οικονομικών οφειλών.

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης, όπως προέκυψαν από τις αρχές, είναι ιδιαίτερα σκληρές. Ο δράστης μαχαίρωσε την 25χρονη τουλάχιστον 15 φορές σε όλο της το σώμα, με το μοιραίο χτύπημα να την βρίσκει στον λαιμό. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η σορός της έφερε και ένα αμυντικό τραύμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η νεαρή δεν πρόλαβε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Επιπλέον, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πλάτη της νεαρής, εκ των οποίων τα τρία ήταν βαθιά και έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader