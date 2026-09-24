Ο 27χρονος δολοφόνος της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα κρίθηκε προφυλακιστέος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ήταν ομόφωνη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οδηγώντας τον πίσω από τα κάγκελα της φυλακής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Η δικαστική εξέλιξη και η τοπική κοινωνία

Η διαδικασία της απολογίας του 27χρονου προχώρησε αφού πρώτα χρειάστηκε να οριστεί νομικός παραστάτης. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές αρνήσεις από δικηγόρους να αναλάβουν την υπεράσπισή του. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αποφάνθηκαν την άμεση προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, ρίχνοντας την αυλαία σε αυτή τη φάση της δικαστικής εξέλιξης για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει συθέμελα την τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας.

Αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική εξέταση

Οι αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), προκαλούν αποτροπιασμό. Το σώμα της 25χρονης Πηνελόπης έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα από μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκε και ένα τραύμα άμυνας στο αριστερό της χέρι.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή και προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννη Αϊβατίδη, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε δύο χτυπήματα στην περιοχή του τραχήλου, καθώς και άλλες μαχαιριές στη δεξιά πλευρά του βραχίονα και την κνήμη. Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι τα επτά από τα τραύματα βρίσκονταν στην πίσω πλευρά του σώματος, αποδεικνύοντας ότι δέχθηκε πισώπλατη επίθεση.

Η αγριότητα του δράστη αποτυπώνεται στο βάθος τριών συγκεκριμένων χτυπημάτων, αφού η λεπίδα του όπλου, ενός σουγιά με λαβή και μήκος περίπου 7,5 εκατοστών, διείσδυσε ολόκληρη στο σώμα του θύματος. Ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας και της ρήξης μεγάλων αγγείων στον λαιμό. Επιπλέον, το ιατροδικαστικό πόρισμα κατέγραψε σοβαρές βλάβες στον αριστερό πνεύμονα, το συκώτι και το στομάχι.

Η κλήση στην Άμεση Δράση και ο εντοπισμός του δράστη

Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:44, ο 27χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας συνδρομή και ισχυριζόμενος ψευδώς: «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι». Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη λάβει κλήση πέντε λεπτά νωρίτερα, στις 21:39, για μια νεαρή γυναίκα που κειτόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, βρήκαν τον κατηγορούμενο τραυματισμένο, αδυνατώντας αρχικά να τους υποδείξει το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν κατά την κλήση του. Μετά από έρευνες, εντοπίστηκε ο σουγιάς που ο δράστης είχε προσπαθήσει να ξεφορτωθεί φεύγοντας από τον τόπο της δολοφονίας, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Αποδείχθηκε ότι με το συγκεκριμένο όπλο αφαίρεσε τη ζωή της Πηνελόπης, έπειτα από σφοδρό διαπληκτισμό.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, φέροντας βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα από την απόπειρα αυτοκτονίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr