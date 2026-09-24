Αθηναϊκή Λέσχη: Η προσωρινή απομάκρυνση του Θεοδωρόπουλου και οι αυστηροί κανόνες της

Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου, βρίσκεται η Αθηναϊκή Λέσχη, ένας θεσμός με ιστορία 150 ετών, οι πόρτες του οποίου δεν ανοίγουν για όλους. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους και πιο ιδιότυπους θεσμούς της αθηναϊκής κοινωνίας, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος ήταν μέλος της λέσχης και, μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνσή του για διάστημα έξι μηνών.

Η ιστορία και τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης

Η ιστορία της Αθηναϊκής Λέσχης ξεκινά το 1875, σε μια Αθήνα με περίπου 50.000 κατοίκους. Εκείνη την εποχή, γύρω από τη νέα πρωτεύουσα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια αστική τάξη, αποτελούμενη από πολιτικούς, παλιές οικογένειες, εύπορους Έλληνες του εξωτερικού και ανθρώπους που είχαν ζήσει από κοντά τη ζωή των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Είκοσι άνδρες αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια λέσχη, ακολουθώντας τα πρότυπα των αγγλικών clubs. Βασικός τους σκοπός ήταν η κοινωνική συναναστροφή και η ψυχαγωγία, αλλά και η διάδοση των αθλητικών δραστηριοτήτων της εποχής. Στις 5 Δεκεμβρίου 1875, εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά, ο οποίος ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου, υπουργός και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.

Από τις αίθουσες της λέσχης έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες, όπως βασιλείς και πρίγκιπες, Πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, πρέσβεις, πανεπιστημιακοί και άνθρωποι των γραμμάτων. Οι βασιλείς της Ελλάδας ήταν επίτιμοι πρόεδροι της λέσχης και οι πρίγκιπες επίτιμα μέλη, γεγονός που υπογραμμίζει το κύρος που απέκτησε γρήγορα ο θεσμός.

Οι αυστηροί κανόνες εισδοχής

Από την αρχή της λειτουργίας της, η Αθηναϊκή Λέσχη απέκτησε ένα χαρακτηριστικό που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα: τα μέλη της δεν εγγράφονται απλώς, αλλά επιλέγονται. Αυτή η λογική αποτυπώθηκε στους πρώτους κανόνες εισδοχής, όπως ο κανονισμός του 1875, ο οποίος προέβλεπε μυστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, μία αρνητική, ή αλλιώς «μαύρη», ψήφος είχε τη δύναμη να εξουδετερώσει έξι θετικές. Ο υποψήφιος που κατάφερνε να περάσει αυτή τη διαδικασία προκατέβαλλε την ετήσια συνδρομή, η οποία τότε ανερχόταν στα 100 φράγκα. Η βασική αρχή ήταν σαφής: η οικονομική δυνατότητα δεν ήταν επαρκής από μόνη της για την εισδοχή. Προηγείτο η αποδοχή από τον κύκλο των ήδη υπαρχόντων μελών.

Η απόφαση για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο

Η Αθηναϊκή Λέσχη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της υπόθεσης του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου. Στο ιατρείο του συγκεκριμένου γιατρού βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και στη συνέχεια έφυγε από τη ζωή. Ο προφυλακισμένος γιατρός ήταν μέλος της λέσχης, γεγονός που οδήγησε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση του Ηλία Θεοδωρόπουλου από τη λέσχη για ένα διάστημα έξι μηνών. Ωστόσο, αυτή η απόφαση έχει χαρακτηριστεί ως «χάδι» και υποκρισία, καθώς φαίνεται να αποδέχεται την ακαταλληλότητα του γιατρού με ένα χρονικό όριο ελάχιστων μηνών. Αυτή η αντιμετώπιση, σύμφωνα με σχόλια, αγνοεί το «τσουνάμι» που έχει προκληθεί από το σκάνδαλο της οδού Καρνεάδου και ενισχύει την εντύπωση και την εικόνα μιας κλειστής λέσχης που προστατεύει τα «δικά» της μέλη, λειτουργώντας σαν μια κάστα με τους δικούς της κανόνες και αίσθηση πραγματικότητας.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr