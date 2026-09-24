Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή τους με την επικαιρότητα του αστυνομικού δελτίου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η υπόθεση της 44χρονης γυναίκας, την οποία φέρεται να κρατούσε όμηρο ο σύντροφός της στην περιοχή της Νίκαιας. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την ανησυχία της για την εξέλιξη των γεγονότων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρομακτική», ενώ στην εκπομπή μίλησε και η ίδια η 44χρονη, δίνοντας τη δική της οπτική για το συμβάν και τις συνθήκες που επικράτησαν.

Η τηλεοπτική κάλυψη του περιστατικού

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε εκτενώς στην τηλεοπτική κάλυψη του περιστατικού, τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε η ζωντανή παρακολούθηση των γεγονότων από τους τηλεθεατές. «Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γυναίκα αυτή… Βλέπαμε χθες όλο αυτό να γίνεται ζωντανά μπροστά στα μάτια μας, πραγματικά ήταν πολύ τρομακτικό, γιατί γινόταν στο δελτίο ζωντανά», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της εκπομπής.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» θέλησε να δώσει βήμα στην 44χρονη, προκειμένου να φωτιστούν περισσότερες πτυχές της υπόθεσης, η οποία απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης.

Η μαρτυρία της 44χρονης γυναίκας

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και στον δημοσιογράφο Αργύρη Ηλιάδη μίλησε η 44χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του συμβάντος ομηρίας στη Νίκαια. Η ίδια περιέγραψε τις συνθήκες που οδήγησαν στην ένταση, δίνοντας λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του συντρόφου της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο σύντροφός της δεν είχε λάβει σωστά την προβλεπόμενη φαρμακευτική του αγωγή για ένα διάστημα τριών ημερών. Αυτό, όπως η ίδια κατάλαβε, είχε ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της ψυχολογικής και συμπεριφορικής του κατάστασης, οδηγώντας στην εκδήλωση του επεισοδίου.

Η κατάσταση του συντρόφου και οι αντιδράσεις του

Η 44χρονη περιέγραψε τη συμπεριφορά του συντρόφου της κατά τη διάρκεια του επεισοδίου με έντονα λόγια. «Άρχισε να φωνάζει, να μιλάει εκνευρισμένα, να χτυπιέται δεξιά αριστερά, να τα βάζει με όλους και με όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας μια εικόνα ακραίας διέγερσης και εκνευρισμού.

Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτή η ακραία αντίδραση και συμπεριφορά είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά που ο σύντροφός της αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Επίσης, σημείωσε ότι αντέδρασε πάρα πολύ έντονα κάθε φορά που κάποιος προσπαθούσε να του μιλήσει ή να του προσφέρει οποιαδήποτε μορφή βοήθειας, αρνούμενος την παρέμβαση.

Διευκρινίσεις για την αστυνομική επέμβαση και την απουσία όπλου

Η γυναίκα διευκρίνισε ένα σημαντικό σημείο, τονίζοντας ότι ο σύντροφός της «ποτέ δεν έχει απλώσει χέρι σε άνθρωπο». Αυτή την πληροφορία τη θεώρησε σημαντικό να την τονίσει, προκειμένου να ξεκαθαρίσει την εικόνα για τον χαρακτήρα του. Επίσης, ανέφερε ότι οι περίοικοι ήταν αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία, όταν αντιλήφθηκαν την ένταση και την αναστάτωση που επικρατούσε.

Σε ό,τι αφορά τις αρχικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για ομηρία με τη χρήση όπλου, η 44χρονη ήταν κατηγορηματική. «Δεν είχε κανένα όπλο. Ήμασταν εδώ. Απλά φώναζε», δήλωσε. Πρόσθεσε μάλιστα, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση: «Δεν ξέρω πώς ειπώθηκε και τι ειπώθηκε, αλλά εγώ για μαχαίρι ή όπλο ή χειροβομβίδα ή κάτι άλλο δεν είπα».

Ο φόβος για το μέλλον και η ανάγκη βοήθειας

Κλείνοντας τη μαρτυρία της, η 44χρονη εξέφρασε τους φόβους της για το μέλλον, συνδέοντάς τους άμεσα με την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής του συντρόφου της. «Όταν δεν ακολουθεί την αγωγή του σίγουρα θα ξαναγίνει. Όταν δεν ακολουθεί την αγωγή του νιώθω φόβο», είπε, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της θεραπείας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο φόβος της δεν πηγάζει από κάποια απειλή προς το πρόσωπό της, αλλά από την αδυναμία της να βοηθήσει τον ίδιο, καθώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά. «Απλά γιατί βλέπω ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο ίδιος και δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσω εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι ψυχίατρος. Θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται», κατέληξε η 44χρονη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: News.gr