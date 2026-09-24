Γονείς επιτέθηκαν σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Στο στόχαστρο ενός ζευγαριού βρέθηκε η προϊσταμένη γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, καθώς τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του δύο μηνών βρέφους τους. Το βρέφος είχε τοποθετηθεί υπό φύλαξη στο νοσηλευτικό ίδρυμα, έπειτα από προηγούμενη εισαγγελική εντολή.

Οι «πρωταγωνιστές» της υπόθεσης είναι ένας 51χρονος και μία 42χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Τα περιστατικά επίθεσης

Τα γεγονότα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου, όταν ο 51χρονος επισκέφθηκε το γραφείο της 55χρονης προϊσταμένης, το οποίο στεγάζεται εντός του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου. Εκεί, εξύβρισε και απείλησε την προϊσταμένη, ενώ η 42χρονη σύζυγός του της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο.

Δύο ημέρες αργότερα, το αντρόγυνο επισκέφθηκε ξανά το γραφείο της 55χρονης. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν. Κατά την έξοδό τους, χτύπησαν και μία 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης, η οποία έσπευσε να τη βοηθήσει. Επιπλέον, φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε υλικό του νοσοκομείου.

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Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές. Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr