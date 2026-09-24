Σημαντικά νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο ερευνάται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφερε στο φως η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως ανέφερε, η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης εφαρμοζόταν στον συγκεκριμένο χώρο ακόμη και εκτός του δηλωμένου ωραρίου, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων. Ο ΙΣΑ, βάσει των ευρημάτων, προαναγγέλλει νομικές κινήσεις, καθώς η δραστηριότητα φέρεται να γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της.

Οι αποκαλύψεις της νομικής συμβούλου του ΙΣΑ

Η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μίλησε για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ στο ιατρείο της Καρνεάδου, καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην υπόθεση. Η κα Φραγκάκη αναφέρθηκε στην κριτική που ασκήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι, παρά τους προηγούμενους ελέγχους, δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί τα συγκεκριμένα ευρήματα. Οι δηλώσεις της έγιναν στην ΕΡΤnews και στο OPEN, όπου παρουσίασε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου.

Έλεγχοι και σημαντικά ευρήματα μετά τον θάνατο

Η κα Φραγκάκη διευκρίνισε ότι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ο έλεγχος που έγινε μετά την κατάθεση των τιμολογίων. Μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, εντοπίστηκαν νέα δεδομένα.

Η τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε στο σημείο το ίδιο βράδυ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, οπότε, σύμφωνα με την κα Φραγκάκη, εντοπίστηκαν πολλά και σημαντικά στοιχεία.

Πλασμαφαιρέσεις εκτός δηλωμένου ωραρίου

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία που προέκυψαν από τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Συγκεκριμένα, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 23:33 το βράδυ. Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς το ιατρείο εμφανιζόταν να λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και να μην λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα, η συσκευή πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτούργησε για περίπου 42 λεπτά στην περίπτωση του γνωστού τραγουδιστή.

Λειτουργία Σαββατοκύριακα χωρίς έγκριση

Η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο. Στις 29 Αυγούστου, Σάββατο, καταγράφηκε χρήση στις 18:21, ενώ στις 30 Αυγούστου, Κυριακή, καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις σε ασθενή. Η κυρία Φραγκάκη υπογράμμισε ότι από το ιστορικό της συσκευής προκύπτει λειτουργία σε ημέρες και ώρες που το κέντρο εμφανιζόταν επισήμως ως κλειστό.

Η νομική σύμβουλος κατέστησε σαφές ότι η χρήση του ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου γινόταν χωρίς καμία απολύτως έγκριση ή σχετική ενημέρωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», δήλωσε με έμφαση, προσθέτοντας πως «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».

Προαναγγελία μηνύσεων από τον ΙΣΑ

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, κατά την άποψη της κας Φραγκάκη, ενισχύουν την εικόνα ότι η λειτουργία γινόταν με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τις νέες αυτές αποκαλύψεις και τα ευρήματα, προαναγγέλλει την κατάθεση μηνύσεων.

Τα δεδομένα του μηχανήματος αναλύονται ενδελεχώς για να διαπιστωθούν τυχόν προηγούμενες χρήσεις του, ενισχύοντας την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis