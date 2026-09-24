Ανησυχία στην Κυψέλη για τις εργασίες του μετρό και προτάσεις για εκκενώσεις

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς οι κάτοικοι εκφράζουν φόβο για τη σταθερότητα των κατοικιών τους λόγω των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ρωγμές και φθορές στα σπίτια τους εμφανίστηκαν στις αρχές Ιουλίου, οι πληγέντες δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για την έκταση των ζημιών, ούτε για το αν μπορούν να παραμείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε προτάσεις για προσωρινές εκκενώσεις και σε συζητήσεις σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου.

Ο φόβος για τη σταθερότητα των κτιρίων

Η ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης είναι διάχυτη, καθώς οι εργασίες για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό έχουν προκαλέσει προβλήματα στατικότητας σε πολλά κτίρια. Από τις αρχές Ιουλίου, έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές, ωστόσο οι κάτοικοι δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως για την έκταση των ζημιών ούτε για το αν είναι ασφαλές να συνεχίσουν να διαμένουν στις οικίες τους.

Ο φόβος δεν περιορίζεται μόνο στους άμεσα πληγέντες. Πολλοί άλλοι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς για τη συνέχιση του έργου, καθώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αντίστοιχα προβλήματα δεν θα εμφανιστούν και σε άλλα σπίτια, όσο ο μετροπόντικας προχωράει το έργο του.

Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ενδεικτική της αβεβαιότητας που περιβάλλει το έργο είναι η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη συνέχισή του. Το ΤΕΕ πρότεινε να γίνονται παροδικές εκκενώσεις των κατοικιών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ανέφερε μετά τη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής τη Δευτέρα ότι «σε κάθε σπίτι που θα περνάει από κάτω μετροπόντικας να φεύγουν οι κάτοικοι για δέκα με δεκαπέντε μέρες».

Παράλληλα με την πρόταση αυτή, το ΤΕΕ ενημέρωσε τους κατοίκους ότι «μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να κατατίθενται τα πρώτα πορίσματα των μηχανικών του ΤΕΕ». Αυτά τα πορίσματα αναμένεται να «καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για στήριξη και υποστύλωση κάποιων κτιρίων».

Η μαρτυρία κατοίκου και οι συνεχιζόμενες φθορές

Την πρόταση του ΤΕΕ επιβεβαίωσε ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της Κυψέλης και μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, σε δηλώσεις του. Ο κ. Κουτρουλάρης τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση του ΤΕΕ υποδηλώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Ελληνικό Μετρό.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, ακόμη και σήμερα που οι εργασίες έχουν σταματήσει στα περισσότερα σπίτια, οι ρωγμές συνεχίζουν να επεκτείνονται και τα αποτελέσματα των καθιζήσεων παραμένουν αισθητά. Χαρακτηριστικά ανέφερε για το δικό του κτίριο ότι «έχουν χτυπηθεί εφτά κολώνες και έχουν στραβώσει οι τοίχοι και τον τελευταίο ένα μήνα έχει κουνηθεί τρεις φορές». Εξήγησε επίσης ότι λόγω της διαφορετικής καθίζησης που έχει υποστεί το κτίριο, «κάθε πλευρά του έχει κάτσει σε διαφορετικό βάθος, με αποτέλεσμα κάποιες κολώνες να δέχονται παραπάνω φορτία από όσα έχουν σχεδιαστεί».

Άμεσες επεμβάσεις και η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Ο κ. Κουτρουλάρης τόνισε ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι μηχανικοί που διεξάγουν τις έρευνες οδηγεί ήδη στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι «αρκετά από τα κτίρια θα χρειαστούν άμεσες επεμβάσεις και στήριξη στις κολώνες τους, γιατί προφανώς υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας και πρέπει άμεσα να στηριχτούν».

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκ νέου η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, με την παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, καθώς και εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis