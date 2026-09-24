Η ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ καταγράφει μείωση θανάτων κατά 35%

Η έρευνα για τον καρκίνο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, μεταμορφώνοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνεται, διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η νόσος. Αυτή η σημαντική πρόοδος αποτυπώνεται στην 16η ετήσια έκθεση Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR). Η έκθεση συγκεντρώνει τα νεότερα δεδομένα για την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την επιβίωση από τον καρκίνο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Σημαντική μείωση των θανάτων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκε μια σημαντική μείωση στο συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο. Η μείωση αυτή ανήλθε σε 35% μεταξύ του 1991 και του 2024, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 4,8 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους κατά την εν λόγω περίοδο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας, με τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα.

Η πρόοδος αυτή οφείλεται σε χρόνια συντονισμένης προσπάθειας και διεπιστημονικής συνεργασίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος, αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πλέον μετρήσιμα.

Βελτίωση στην επιβίωση ασθενών με προχωρημένη νόσο

Βελτίωση καταγράφεται και στην επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Για το σύνολο των καρκίνων, η πενταετής σχετική επιβίωση σε ασθενείς με απομακρυσμένη νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Συγκεκριμένα, από 17% στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό αυτό έφτασε το 36% την περίοδο 2016–2022.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα των νέων προσεγγίσεων και θεραπειών που έχουν αναπτυχθεί μέσω της συνεχούς έρευνας. Η βελτίωση αυτή προσφέρει νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς με πιο σοβαρές μορφές της νόσου.

Επιστημονικές εξελίξεις και το μέλλον της ογκολογίας

Η έκθεση της AACR παρουσιάζει επίσης τις επιστημονικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ογκολογίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τεχνητή νοημοσύνη, η υγρή βιοψία, τα αντικαρκινικά εμβόλια και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο RNA.

Αυτές οι καινοτομίες υπόσχονται να φέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη.

Νέες θεραπείες και εγκρίσεις από τον FDA

Το AACR Cancer Progress Report 2026 καταγράφει σημαντικές εγκρίσεις από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026. Συγκεκριμένα, ο FDA ενέκρινε 11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες.

Μεταξύ των εγκρίσεων αυτών περιλαμβάνονται η πρώτη μοριακά στοχευμένη θεραπεία για έναν σπάνιο και επιθετικό όγκο του εγκεφάλου, ο οποίος φέρει μια συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση. Επίσης, εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία proteolysis-targeting chimera για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, καθώς και ο πρώτος αναστολέας σημείου ελέγχου για τον καρκίνο των ωοθηκών. Επιπλέον, δόθηκε έγκριση για την πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία για ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, εγκρίθηκαν επίσης νέες ενδείξεις για πέντε ήδη διαθέσιμες αντικαρκινικές θεραπείες. Τέλος, εγκρίθηκε και μία μη επεμβατική φορητή συσκευή, η οποία προορίζεται για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

Οι Έλληνες επιστήμονες για την έκθεση

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα δεκαετιών έρευνας επισημαίνουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για την Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής και Παθολόγο, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, τη Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγο – Ογκολόγο, καθώς και τον Καθηγητή Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο.

Οι παραπάνω επιστήμονες αναδεικνύουν τη σημασία των ευρημάτων της έκθεσης, η οποία υπογραμμίζει τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της ογκολογίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki