Συναγερμός στα δικαστήρια Πειραιά μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στα δικαστήρια του Πειραιά, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου και θέτοντας σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν άμεση, με σκοπό την διασφάλιση της περιοχής και την διερεύνηση της απειλής.

Το απειλητικό τηλεφώνημα και η άμεση αντίδραση

Το περιστατικό ξεκίνησε με ένα απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκαν οι αρχές το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, άγνωστος τηλεφώνησε στις 10:56, αναφέροντας την ύπαρξη βόμβας στα δικαστήρια του Πειραιά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τηλεφωνητής δεν έδωσε κανένα χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη, γεγονός που ενέτεινε την ανάγκη για άμεση αντίδραση και εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Αμέσως μετά τη λήψη του τηλεφωνήματος, οι αστυνομικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Κινητοποιήθηκαν ταχύτατα και έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η πρώτη ενέργεια ήταν η άμεση εκκένωση του δικαστικού μεγάρου, με στόχο την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των πολιτών που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τα δικαστήρια, δημιουργώντας έναν περίμετρο ασφαλείας.

Επιχείρηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Για την πλήρη διερεύνηση της απειλής και τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μεταβαίνει στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι πυροτεχνουργοί έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν λεπτομερή και εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Η παρουσία τους είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν η απειλή είναι πραγματική ή πρόκειται για φάρσα.

Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή της έρευνας. Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ θα παραμείνει στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αρθεί ο συναγερμός, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Ως συνέπεια της απειλής για βόμβα και των μέτρων ασφαλείας που τέθηκαν σε εφαρμογή, η Τροχαία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή των δικαστηρίων του Πειραιά. Οι διακοπές κυκλοφορίας κρίθηκαν απαραίτητες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων των αρχών και την προστασία του κοινού.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκούζε, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη. Παράλληλα, ανάλογες ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί και στην οδό Φίλωνος, όπου η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση και να διευκολυνθεί το έργο των αρχών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Enikos