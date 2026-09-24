Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να είχε αποστείλει δύο έγγραφα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Η αποστολή των εγγράφων αυτών έγινε μετά την προμήθεια ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε εγκατασταθεί στο ιδιωτικό της ιατρείο. Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Ωστόσο, από την εξέταση των δύο αυτών εγγράφων, προκύπτει ότι τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την πραγματική φύση και τον σκοπό του μηχανήματος.

Τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ήταν αυτός που δημοσιοποίησε τα δύο επίμαχα έγγραφα, τα οποία αποτελούν πλέον μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση. Το πρώτο έγγραφο είναι μια βεβαίωση, μέσω της οποίας η γιατρός ενημερώνει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την πραγματοποίηση της αγοράς της συσκευής. Το δεύτερο έγγραφο είναι το σχετικό παραστατικό αγοράς, δηλαδή η απόδειξη, που τεκμηριώνει την προμήθεια του μηχανήματος.

Η βασική διαπίστωση από την εξέταση αυτών των δύο εγγράφων είναι ότι τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτά δεν συνάδουν μεταξύ τους. Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της υπόθεσης, καθώς δημιουργεί ασάφεια και ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς αγοράστηκε και τι δηλώθηκε επίσημα στις αρμόδιες αρχές. Η διαφορά στις περιγραφές των δύο εγγράφων βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η βεβαίωση αγοράς και ο ρόλος της «ολιστικής γιατρού»

Στη βεβαίωση αγοράς, η οποία φέρει επίσημη πρωτοκόλληση και σφραγίδα, γίνεται λόγος για την προμήθεια ενός αναπληρωματικού προσαρτήματος. Το προσάρτημα αυτό, σύμφωνα με το έγγραφο, προοριζόταν για ένα ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας. Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Επιπλέον, σημειώνεται πως το ίδιο το μηχάνημα οζονοθεραπείας, για το οποίο προοριζόταν το αναπληρωματικό προσάρτημα, ήταν παράνομο. Για το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε ήδη ζητηθεί η απομάκρυνσή του από το ιατρείο της γιατρού. Το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται από την κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με δόλο, η οποία στο κείμενο αυτοπροσδιορίζεται ως «ολιστική γιατρός», μια ιδιότητα που επίσης έχει απασχολήσει τις αρχές.

Το παραστατικό αγοράς: «Inuspheresis» και διπλό φιλτράρισμα

Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στη βεβαίωση που είχε σταλεί στον ΙΣΑ, το παραστατικό της αγοράς παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα σχετικά με τη φύση του μηχανήματος. Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει ημερομηνία 05/06/26, αναγράφει τη λέξη «Inuspheresis», διευκρινίζοντας έτσι το είδος της συσκευής που αγοράστηκε.

Η ινουσφαίρεση, όπως αναφέρεται, είναι μια εξειδικευμένη και προηγμένη μορφή πλασμαφαίρεσης. Το παραστατικό αναφέρει επίσης ότι πρόκειται για μια συσκευή διπλού φιλτραρίσματος. Αυτή η λεπτομερής περιγραφή καθιστά σαφές πως η συσκευή που αγοράστηκε δεν έχει καμία σχέση με την οζονοθεραπεία, όπως αρχικά υπονοούνταν στη βεβαίωση, αλλά πρόκειται για ένα διαφορετικό ιατρικό μηχάνημα.

Ημερομηνία κατάθεσης και οικονομικά στοιχεία

Το παραστατικό της αγοράς του μηχανήματος κατατέθηκε επίσημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις 23 Ιουλίου. Η κατάθεση αυτή πραγματοποιήθηκε περίπου ενάμιση μήνα (1,5 μήνα) μετά την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη χρονικό στοιχείο στην υπόθεση.

Η προμήθεια της συσκευής πραγματοποιήθηκε από την πόλη της Ζυρίχης. Το συνολικό κόστος της αγοράς ανήλθε στο ποσό των 29.509,98 ευρώ. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία, μαζί με τις αποκλίσεις στα έγγραφα, αποτελούν βασικά σημεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader