Τρίχρονο παιδί σε σοβαρή κατάσταση στην Κω μετά από εγκλωβισμό σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Κω μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που αφορά ένα τρίχρονο παιδί. Το παιδί φέρεται να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι του ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας του αυτοκινήτου της μητέρας του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός του νησιού για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι συνθήκες του εγκλωβισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Δημοκρατική», το τρίχρονο παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό. Κατευθύνθηκε προς το σταθμευμένο αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί, όπως προκύπτει, το κεφάλι του εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον υαλοπίνακα και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας του οχήματος.

Η πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια που το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο υγειονομικός μηχανισμός για την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υγείας του παιδιού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Η σύλληψη της μητέρας και η κατηγορία

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε από τις αρχές αποκλειστικά ως ατύχημα. Οι αστυνομικοί που διερεύνησαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα παιδί μόλις τριών ετών βρέθηκε μόνο του έξω από το σπίτι και μέσα στο αυτοκίνητο, προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας.

Στην 35χρονη μητέρα αποδίδεται η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο που έχει την ευθύνη επιμέλειας ενός ανηλίκου τον αφήνει σε κατάσταση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr