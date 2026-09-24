Η Κυψέλη δεν θα γίνει «μαύρη τρύπα» για το μετρό της Αθήνας, διαβεβαιώνει ο Ταχιάος

Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, προέβη σε διαβεβαιώσεις προς τους κατοίκους της Κυψέλης σχετικά με τις εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό στην περιοχή τους. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας, με στόχο να καθησυχάσει τους πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση έντονης ανησυχίας. Οι ανησυχίες τους προέκυψαν από τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ανησυχία κατοίκων για τις φθορές στα σπίτια

Οι κάτοικοι της Κυψέλης εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς τα σπίτια τους επλήγησαν από ρωγμές και φθορές που εμφανίστηκαν στις αρχές Ιουλίου, κατά τη διάρκεια των εργασιών για το Μετρό. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα από την εμφάνιση των προβλημάτων, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν την ακριβή έκταση των ζημιών. Επιπλέον, δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το αν μπορούν να παραμένουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, η οποία έλαβε χώρα χτες. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκ νέου το ζήτημα της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών. Παρόντες στην συζήτηση ήταν ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Μαρτυρίες για συνεχιζόμενες ζημιές

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής και μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, περιέγραψε την κατάσταση, τονίζοντας ότι οι ρωγμές συνεχίζουν να επεκτείνονται. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σήμερα, παρόλο που οι εργασίες στα περισσότερα σπίτια έχουν παύσει. Ο κ. Κουτρουλάρης επεσήμανε επίσης ότι τα αποτελέσματα των καθιζήσεων είναι πλέον αισθητά.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην περίπτωση του δικού του κτιρίου, όπου έχουν χτυπηθεί εφτά κολώνες και οι τοίχοι έχουν στραβώσει. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τον τελευταίο ένα μήνα έχει κουνηθεί τρεις φορές». Εξήγησε ότι η διαφορετική καθίζηση που έχει υποστεί το κτίριο έχει ως αποτέλεσμα «κάθε πλευρά του να έχει κάτσει σε διαφορετικό βάθος, με αποτέλεσμα κάποιες κολώνες να δέχονται παραπάνω φορτία από όσα έχουν σχεδιαστεί».

Ενημέρωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κατά τη διάρκεια του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Κουτρουλάρης μετέφερε πληροφορίες που είχε λάβει από τη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αναμένεται «μέσα στην επόμενη εβδομάδα να αρχίσουν να κατατίθενται τα πρώτα πορίσματα των μηχανικών του ΤΕΕ».

Αυτά τα πορίσματα, όπως διευκρινίστηκε, «θα καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για στήριξη και υποστύλωση κάποιων κτιρίων». Ο κ. Κουτρουλάρης υπογράμμισε επίσης την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Ελληνικό Μετρό, επικαλούμενος τη στάση του προέδρου του ΤΕΕ. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ σύστησε για τη συνέχιση του έργου να γίνονται παροδικές εκκενώσεις, προτείνοντας «σε κάθε σπίτι που θα περνάει από κάτω μετροπόντικας να φεύγουν οι κάτοικοι για δέκα με δεκαπέντε μέρες».

Άμεσες επεμβάσεις και στατική επάρκεια

Οι μηχανικοί που αυτή τη στιγμή διεξάγουν τις έρευνες μεταφέρουν μια εικόνα που οδηγεί σε ανησυχητικά συμπεράσματα. Ο κ. Κουτρουλάρης τόνισε ότι «αρκετά από τα κτίρια θα χρειαστούν άμεσες επεμβάσεις και στήριξη στις κολώνες τους». Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς «προφανώς υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας και πρέπει άμεσα να στηριχτούν».

Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι αναμένουν με αγωνία τα επίσημα πορίσματα και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοικιών τους.

Με πληροφορίες από: Reader