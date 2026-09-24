Απάτη στην Πάτρα: Ηλικιωμένη έχασε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από επιτήδειο

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας κοσμήματα και άλλα τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον εγγονό της, και την έπεισε να παραδώσει τα αντικείμενα. Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του επιτήδειου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και το πρόσχημα

Ο άνδρας που διέπραξε την απάτη επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον εγγονό της. Χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο πρόσχημα για να την πείσει να του παραδώσει τα τιμαλφή της.

Συγκεκριμένα, της ανέφερε ότι βρισκόταν εκείνη την ώρα στην Εφορία. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας, ο φερόμενος ως εγγονός ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων, των χρημάτων και άλλων αντικειμένων που είχε στην κατοχή της η ηλικιωμένη. Η καταγραφή αυτή, όπως της είπε, θα γινόταν από δορυφόρο, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την τοποθέτηση των αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο.

Η διαδικασία της παράδοσης

Ο δράστης κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη γυναίκα να ακολουθήσει τις οδηγίες του. Την έπεισε να συγκεντρώσει τα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη τοποθέτησε τα κοσμήματα, τα χρήματα και τα άλλα τιμαλφή σε μία σακούλα. Ακολούθως, με τις οδηγίες του απατεώνα, έβγαλε τη σακούλα σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού της, προκειμένου να παραληφθεί.

Η παραλαβή των τιμαλφών και η αξία τους

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο. Ο άνδρας αυτός παρέλαβε τη σακούλα που είχε τοποθετήσει η ηλικιωμένη στον εξωτερικό χώρο της οικίας της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η σακούλα περιείχε κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αποσπάστηκαν από την ηλικιωμένη υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ.

Η καταγγελία και η έρευνα των αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της απάτης και την απώλεια των τιμαλφών, η ηλικιωμένη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Η καταγγελία έγινε στην Πάτρα, όπου διαδραματίστηκε το συμβάν.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει άμεσα έρευνα για την υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που εμπλέκονται στην απάτη.

Με πληροφορίες από: Newsit