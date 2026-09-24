Λεβαδειακός: Ο Μιχάι Πιντίλι εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του

Η ξαφνική αποχώρηση του Μιχάι Πιντίλι από τη θέση του βοηθού προπονητή του Λεβαδειακού, δίπλα στον Ηλία Χαραλάμπους, προκάλεσε έκπληξη στην καθημερινότητα των Βοιωτών. Ο Ρουμάνος τεχνικός, η αποχώρηση του οποίου έγινε γνωστή την Τετάρτη (23/09), ήταν ένας σημαντικός συνεργάτης του Κύπριου προπονητή. Ο ίδιος ο Μιχάι Πιντίλι προχώρησε σε δηλώσεις, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Το προσωπικό θέμα πίσω από την απόφαση

Ο Μιχάι Πιντίλι μίλησε στην ιστοσελίδα της πατρίδας του, «gsp.ro», προσφέροντας περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Λεβαδειακό. Ο Ρουμάνος προπονητής τόνισε πως η αποχώρησή του οφείλεται σε ένα προσωπικό θέμα.

Συγκεκριμένα, ο Πιντίλι δήλωσε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για «ένα προσωπικό θέμα, τέλος συζήτησης». Επισήμανε ότι το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά τον ίδιο και δεν επιθυμεί να το αναπτύξει, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι σοβαρό αλλά προσωπικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θέλει να συζητήσει το θέμα αυτό.

Διαψεύσεις και σχέσεις εντός ομάδας

Στις δηλώσεις του, ο Μιχάι Πιντίλι διέψευσε κατηγορηματικά διάφορα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί γύρω από την αποχώρησή του. Ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του «δεν έχει να κάνει με τον Ρέγκεκαμπφ», διαλύοντας τυχόν υποψίες για σύνδεση με τον συγκεκριμένο παράγοντα.

Επιπλέον, ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι δεν υπήρξε κανένας καυγάς ή πρόβλημα με τον Ηλία Χαραλάμπους, τον Κύπριο προπονητή του Λεβαδειακού. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον Ηλία, δεν υπάρχει πρόβλημα με κείνον, εγώ μίλησα και με κείνον. Δεν έχει σχέση με κάποιον καυγά».

Ο Πιντίλι υπογράμμισε επίσης ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, ούτε με τον Λαουρεντίου ούτε με τον ΜΜ. Αυτό το ξεκαθάρισμα έγινε για να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να συνδέεται η αποχώρησή του με την ομάδα της πατρίδας του, καθώς «όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει να κάνει με αυτό».

Η κατανόηση του Ηλία Χαραλάμπους

Σύμφωνα με τον Μιχάι Πιντίλι, ο Ηλίας Χαραλάμπους έδειξε πλήρη κατανόηση για την κατάσταση που τον οδήγησε στην αποχώρηση. Ο Ρουμάνος βοηθός προπονητής δήλωσε ότι ο Κύπριος τεχνικός «με κατάλαβε, επειδή αντιλήφθηκε την κατάσταση».

Μάλιστα, ο Χαραλάμπους φέρεται να δήλωσε στον Πιντίλι ότι «θα έκανε το ίδιο αν ήταν στην κατάστασή μου». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού μεταξύ των δύο προπονητών, παρά την ξαφνική αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Λεβαδειακού.

Η πορεία της ομάδας και ο χρόνος της απόφασης

Ο Μιχάι Πιντίλι αναφέρθηκε και στην αγωνιστική εικόνα του Λεβαδειακού, πριν την αποχώρησή του. Δήλωσε ότι «από αθλητικής απόψεως, η ομάδα βελτιωνόταν ματς με το ματς και λίγο λίγο τα αποτελέσματα ήταν όλο και καλύτερα».

Όσον αφορά το χρονικό σημείο της απόφασής του, ο Ρουμάνος προπονητής αποκάλυψε ότι το σκεφτόταν για ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Αυτό δείχνει ότι η αποχώρηση δεν ήταν μια παρορμητική κίνηση, αλλά αποτέλεσμα σκέψης, παρότι η ανακοίνωσή της έγινε ξαφνικά την Τετάρτη (23/09).

Με πληροφορίες από: Gazzetta