Μια 44χρονη γυναίκα από τη Νίκαια, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού που αρχικά χαρακτηρίστηκε ως ομηρία, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τα γεγονότα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν ήταν όπως αρχικά παρουσιάστηκε, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός διαμερίσματος, όπου η γυναίκα βρισκόταν μαζί με έναν 49χρονο άνδρα.

Η αλήθεια πίσω από το περιστατικό

Η 44χρονη μίλησε σε δημοσιογράφους με σκοπό να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον 49χρονο άνδρα. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για ένα κακοποιητικό άτομο, αλλά για έναν «υπέροχο» άνθρωπο. Η ίδια διευκρίνισε ότι ο 49χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και το ξέσπασμα που σημειώθηκε οφειλόταν σε κάποιο λάθος στη λήψη των φαρμάκων του.

Η γυναίκα υπογράμμισε ότι ο 49χρονος δεν είναι ένοχος για κάποιο σοβαρό έγκλημα. «Αντιμετωπίζει ψυχική νόσο, δεν είναι ταμπού στην ελληνική κοινωνία πλέον, ελπίζω όπως σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι και η ίδια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η σχέση με τον 49χρονο και η ψυχική νόσος

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του 49χρονου, η 44χρονη εξήγησε ότι δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να αρχίσει να παραληρεί. Η συμπεριφορά του έγινε λίγο πιο επιθετική, αλλά, όπως τόνισε, «στον λόγο πάντα». Η γυναίκα ξεκαθάρισε κατηγορηματικά: «Δεν με έχει αγγίξει ποτέ, μου έχει σταθεί όσο κανείς άλλος, σαν άγγελος».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο 49χρονος είναι ένα «εξαιρετικό παιδί με εξαιρετική αγωγή, από εξαιρετικούς γονείς». Οι γονείς του, πρόσθεσε, φοβούνται για το πρόβλημα υγείας του, καθώς ανησυχούν ότι δεν θα είναι λειτουργικός μόνος του. Η ίδια ανέφερε ότι ο άνδρας είχε κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατάστασής του.

Η 44χρονη αποκάλυψε ότι συγκατοικούν τα τελευταία πέντε χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε μετά την απώλεια των γονιών της και αφού η ίδια αντιμετώπιζε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας έξωσης. Ο 49χρονος, όπως είπε, κατάλαβε τις δυσκολίες της και της στάθηκε.

Οι φωνές και η ανησυχία των περιοίκων

Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, η κατάσταση του 49χρονου επιδεινώθηκε. «Άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά», δήλωσε η 44χρονη. Η ίδια, κατά τη διάρκεια αυτών των ξεσπασμάτων, φοβόταν να αντιδράσει, εξηγώντας: «Είναι και ο φόβος λίγο του πώς θα το πάρει, εγώ δεν είμαι ψυχίατρος».

Σχετικά με το περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα, η γυναίκα περιέγραψε ότι ο 49χρονος «άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα και μέσα σε αυτά και κάποιες απειλές». Οι φωνές του ήταν αυτές που κινητοποίησαν τους περίοικους, οι οποίοι ανησύχησαν και κάλεσαν την αστυνομία.

Η στιγμή της παρέμβασης της αστυνομίας

Η 44χρονη διευκρίνισε ότι δεν ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, αλλά οι γείτονες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ίδια προσπάθησε να παραμείνει σιωπηλή, με σκοπό να τον ηρεμήσει, και έκανε ό,τι της ζητούσε ο 49χρονος. «Ήταν εκνευρισμένος, έλεγε διάφορα παράξενα, που είναι της αρρώστιας», συμπλήρωσε.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, η 44χρονη ήταν αυτή που τους άνοιξε την πόρτα. Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη της για αυτή την ενέργεια, καθώς πιστεύει ότι το γεγονός θα προκαλέσει στεναχώρια στον 49χρονο άνδρα.

Με πληροφορίες από: Reader