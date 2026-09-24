«Στην Ελλάς του 2000»: Η τελευταία αποθέωση του Στέλιου Καζαντζίδη

Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Ο θρυλικός λαϊκός τραγουδιστής, παρά τις δυσκολίες και τις δικαστικές διαμάχες που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1990, πρόλαβε να αφήσει πίσω του ένα ακόμα σημαντικό μουσικό έργο.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που χαρακτηρίστηκε ως τοιχογραφία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, με πρωτοβουλία του συνθέτη Αντώνη Βαρδή. Το τραγούδι αυτό, με τίτλο «Στην Ελλάς του 2000», ξεκίνησε με μια φράση που φαινομενικά ήταν απλοϊκή και παιδική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ποιητική: «Για τους φίλους που αγαπάω δυό χαμόγελα χρωστάω».

Η δεκαετία των δικαστηρίων και οι διαμάχες

Η δεκαετία του 1990 βρήκε τον Στέλιο Καζαντζίδη να εμφανίζεται αρκετές φορές σε χώρους δικαστηρίων. Οι εμφανίσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα της κόντρας που είχε ξεσπάσει με τον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο.

Την ίδια περίοδο, ο Καζαντζίδης είχε αρχίσει να εμφανίζεται και σε τηλεοπτικά κανάλια, εκφράζοντας παράπονα. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον Αντώνη Βαρδή, τον έκανε να «χάνει το δίκιο του».

Η αρχική επαφή του Αντώνη Βαρδή με τον Καζαντζίδη

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Θανάση Γιώγλου πριν από 15 χρόνια, ο Αντώνης Βαρδής είχε εξιστορήσει πώς ήρθε κοντά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Βαρδής ανέφερε ότι κάθε φορά που έγραφε ένα τραγούδι, σκεφτόταν «αχ να το ’λεγε ο Καζαντζίδης αυτό!».

Κάποια στιγμή, εκπρόσωποι από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ τον προσέγγισαν, ενημερώνοντάς τον ότι ετοίμαζαν ένα αφιέρωμα στον Καζαντζίδη. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε αναφέρει πως θεωρούσε τον Αντώνη Βαρδή έναν από τους καλύτερους συνθέτες και έναν σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Όταν ο Βαρδής άκουσε αυτή τη δήλωση, όπως είπε, «έπαθε πλάκα».

Αρχικά, ο Αντώνης Βαρδής ήταν επιφυλακτικός, υποψιαζόμενος ότι επρόκειτο για κάποια φάρσα, παρόμοια με αυτές που έκανε τότε ο Μπονάτσος. Ζήτησε χρόνο για να απαντήσει και επικοινώνησε με την εταιρεία του για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Αφού έλαβε την επιβεβαίωση ότι ο Καζαντζίδης είχε όντως μιλήσει με καλά λόγια για εκείνον, δέχτηκε να συμμετάσχει στο αφιέρωμα και του αφιέρωσε το τραγούδι «Πάρε τα χνάρια μου».

Το ερωτηματικό του συνθέτη

Ο Αντώνης Βαρδής παρακολούθησε την εκπομπή και δήλωσε ότι «τρελάθηκε» με αυτήν. Ωστόσο, ένα ερωτηματικό παρέμεινε άλυτο για τον ίδιο. Ο συνθέτης εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν ο Στέλιος Καζαντζίδης πίστευε πραγματικά ότι ήταν καλός συνθέτης και τραγουδιστής, δεδομένου ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά.

Ο Βαρδής αναρωτήθηκε αν η δήλωση του Καζαντζίδη ήταν ειλικρινής ή αν αποτελούσε μια κίνηση για να κάνει κόντρα στον Χρήστο Νικολόπουλο, με τον οποίο εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει οι γνωστές διαμάχες.

Η δημιουργία του τραγουδιού «Στην Ελλάς του 2000»

Από την αναγνώριση του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Αντώνης Βαρδής πήρε το θάρρος να προχωρήσει σε μια νέα δημιουργία. Επικοινώνησε με τον Σαράντη Αλιβιζάτο και του πρότεινε να γράψουν ένα τραγούδι που θα άφηνε πίσω τις διαμάχες και θα μιλούσε για το μεγαλείο της φωνής και τη μεγαλοπρέπεια της προσωπικότητας του Καζαντζίδη.

Για το ρεφρέν του τραγουδιού, ο Βαρδής σκέφτηκε να συνεργαστεί με τους Κατσιμιχαίους. Όταν παρουσίασε τον στίχο στα δύο αδέλφια, εκείνοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, λέγοντας: «Αντώνη, αυτό είναι πολύ σπουδαίο τραγούδι, εμείς είμαστε μέσα». Είχε προηγηθεί μάλιστα και η συνεργασία τους στο τραγούδι «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα».

Ο Αντώνης Βαρδής ήταν αποφασισμένος ότι το κομμάτι αυτό έπρεπε να ερμηνευτεί αποκλειστικά από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε αν ο Καζαντζίδης δεν δεχόταν, απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Το κομμάτι είχε γραφτεί για τον Στέλιο και δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει όνομα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν αλλάζει το όνομα, δεν μπορούμε να πούμε, μαζί μας Γιώργο ρίχτα, ή μαζί μας Μανώλη ρίχτα».

Με πληροφορίες από: Reader