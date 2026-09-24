Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη διευρύνεται, καθώς οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Πέρα από τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν την παρουσία και τον ρόλο ενός επιπλέον ατόμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης κρίσιμα στοιχεία από καταθέσεις, τοξικολογικές εξετάσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Διερεύνηση εμπλοκής τρίτου προσώπου

Οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο και μαρτυρία, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει ακόμα ένα πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια σχετικά με τον πιθανό ρόλο αυτού του ατόμου. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να παρείχε συνδρομή στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, να συνέβαλε στην κάλυψή τους ή ακόμα και να απέκρυψε στοιχεία από την έρευνα.

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν επιπλέον στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι νέες καταθέσεις που αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία της υπόθεσης.

Κομβικές καταθέσεις και νέα πρόσωπα

Στο πλαίσιο της ανάκρισης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα που είχαν καταθέσει και κατά το προανακριτικό στάδιο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις νέων μαρτύρων, οι οποίοι προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα ανακριτικής διαδικασίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται εργαζόμενοι του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, οι οποίοι μπορούν να δώσουν στοιχεία για όσα συνέβησαν κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Μία κομβική μαρτυρία που βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών είναι αυτή της νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Η μαρτυρία της ρίχνει φως σε λεπτομέρειες των κρίσιμων στιγμών.

Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη γιατρό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να είχε έναν διάλογο με την 56χρονη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε σπασμούς και ανέφερε στη γιατρό ότι δεν έβλεπε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η απάντηση που έλαβε από την Ιωάννα Γάκα φέρεται να ήταν «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Ο συγκεκριμένος διάλογος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρχές, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο.

Τα τηλεφωνήματα της γιατρού Γάκα

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές αφορά δύο τηλεφωνικές κλήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε η Ιωάννα Γάκα. Οι κλήσεις αυτές έγιναν στην κατασκευάστρια εταιρεία του απινιδωτή, με σκοπό να λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.

Οι επικοινωνίες, όπως αναφέρεται, έγιναν με ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτές οι κλήσεις προστίθενται στα στοιχεία που αναλύονται για να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των ενεργειών που έγιναν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Πέρα από τις κλήσεις στην εταιρεία του απινιδωτή, οι αρχές εξετάζουν και ένα τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε περίπου στις 16:15. Αυτό συνέβη λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Η κλήση, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η εν λόγω αναισθησιολόγος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Το περιεχόμενο και ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς μπορεί να δώσει περαιτέρω διαστάσεις στα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Παράλληλα με τις νέες καταθέσεις και τη διερεύνηση της εμπλοκής τρίτου προσώπου, οι αρχές αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Επιπλέον, κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην εξακρίβωση όλων των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki