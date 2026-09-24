Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός απόψε το βράδυ λόγω εργασιών Flyover

Κλειστός θα παραμείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός δρόμος της Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών για την κατασκευή του έργου Flyover. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα διαρκέσει για ένα διάστημα έξι ωρών, ξεκινώντας από αργά το βράδυ και φτάνοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημένας. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ήδη εκδώσει σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους οδηγούς για τις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι ώρες και η διάρκεια του αποκλεισμού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, και θα ξεκινήσει στις 23:00 το βράδυ. Η διακοπή της διέλευσης των οχημάτων θα συνεχιστεί μέχρι και τις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για ένα συνολικό διάστημα έξι ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επιλέχθηκε ώστε να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η καθημερινή κυκλοφορία, καθώς αφορά κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Ωστόσο, οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις αλλαγές και να προγραμματίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους.

Το ακριβές σημείο των εργασιών

Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένο τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, η διακοπή θα ισχύσει μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων). Αυτό το τμήμα του δρόμου θα είναι απροσπέλαστο και στα δύο ρεύματα πορείας, τόσο δηλαδή στην κατεύθυνση προς ανατολικά όσο και στην κατεύθυνση προς δυτικά.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν συνήθως αυτό το κομμάτι του περιφερειακού θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους. Η Τροχαία έχει ήδη επισημάνει ότι θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης και την αποφυγή προβλημάτων.

Ο λόγος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ο βασικός λόγος για τον οποίο επιβάλλεται ο αποκλεισμός του Περιφερειακού είναι η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με το μεγάλο έργο του Flyover. Το Flyover αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο απαιτεί συχνά παρεμβάσεις και εργασίες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων, για λόγους ασφαλείας τόσο των εργαζομένων όσο και των οδηγών.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της προόδου του έργου και αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωσή του. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι ένα αναγκαίο μέτρο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των ωρών που θα ισχύει ο αποκλεισμός. Είναι σημαντικό να ακολουθούν πιστά τις πινακίδες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή, καθώς και τις υποδείξεις των τροχονόμων, εφόσον υπάρχουν.

Η συμμόρφωση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι καθοριστική για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και για την πρόληψη της δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων σε εναλλακτικές διαδρομές. Οι οδηγοί καλούνται να είναι υπομονετικοί και να προσαρμόσουν την οδήγησή τους στις νέες συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και στην ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit