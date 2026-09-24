Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα αιτήματα της οικογένειας και το πρόσωπο-κλειδί που δεν έχει καταθέσει

Νέες κινήσεις έχει πραγματοποιήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του στο ιατρείο. Στο πλαίσιο αυτό, όρισε τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές εξετάσεις και ζητά την κατάθεση μιας νοσηλεύτριας που φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Επιτάχυνση των ερευνών και τεχνικός σύμβουλος

Σε μια προσπάθεια να επισπευσθεί η έρευνα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όρισε τεχνικό σύμβουλο και για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου η οικογένεια ενημερώθηκε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και δύο μήνες. Σχετικό αίτημα κατατέθηκε στον ανακριτή.

Ο τεχνικός σύμβουλος που ορίστηκε από την οικογένεια θα εξετάσει το δείγμα αίματος που ελήφθη από τον τραγουδιστή, με σκοπό την ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αιτία του θανάτου του.

Το πρόσωπο-κλειδί που δεν έχει καταθέσει

Παράλληλα, η οικογένεια Μαζωνάκη ζητά να καταθέσει στις Αρχές μία εργαζόμενη στο ιατρείο, η οποία πιστεύεται ότι κατέχει σημαντικές πληροφορίες. Πρόκειται για μία 53χρονη νοσηλεύτρια, την Ε.Θ., η οποία βρισκόταν στον χώρο παρέχοντας υπηρεσίες θεραπευτικού μασάζ κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας και ήταν παρούσα στον χώρο θεραπείας την ημέρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η νοσηλεύτρια είδε όλες τις ενέργειες που έκανε η γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση. Η νοσηλεύτρια φέρεται να παρατήρησε μια ανησυχητική αντίδραση στον οργανισμό του καλλιτέχνη, βλέποντας το χέρι του να κάνει ακούσιες κινήσεις. Μάλιστα, εξέφρασε έντονη ανησυχία στην Ιωάννα Γάκα λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά». Η 56χρονη γιατρός, σύμφωνα με τη μαρτυρία, αντέδρασε λέγοντας: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Η ίδια η νοσηλεύτρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Περιμένω κλήση για κατάθεση».

Προειδοποιητικά σήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς κάθε λεπτομέρεια από τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δεδομένα λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία, καθώς φέρεται να παρήγαγε απανωτά προειδοποιητικά σήματα (alerts), προκαλώντας ταραχή στα παριστάμενα πρόσωπα, καθώς η κλινική εικόνα του τραγουδιστή επιδεινωνόταν ραγδαία.

Παράλληλα, υπό αυστηρό έλεγχο βρίσκονται και οι τηλεφωνικές επαφές των εμπλεκόμενων ιατρών. Η Ιωάννα Γάκα επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με την κατασκευάστρια εταιρεία του απινιδωτή, αναζητώντας άμεση καθοδήγηση. Οι συγκεκριμένες κλήσεις τέθηκαν σε ανοιχτή ακρόαση, προκειμένου να ακούν τις τεχνικές οδηγίες για τη χρήση του μηχανήματος και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές είναι η τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να καταγράφηκε γύρω στις 16:15, ελάχιστα λεπτά προτού ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Η κλήση διήρκησε λίγα δευτερόλεπτα και πραγματοποιήθηκε από γυναίκα που ήταν παρούσα στο ιατρείο, με αποδέκτη αναισθησιολόγο που εργάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και συνεργάζεται εξωτερικά σε έκτακτες περιπτώσεις. Το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας μελετάται.

Οι εμπλεκόμενοι και η πορεία της έρευνας

Τόσο η Ιωάννα Γάκα όσο και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκονται ήδη σε καθεστώς προφυλάκισης. Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, εστιάζοντας στις ιατρικές αποφάσεις που πάρθηκαν, στο ακριβές χρονοδιάγραμμα μέχρι την κλήση του ασθενοφόρου και στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι αρμόδιες Αρχές ξεσκονίζουν κάθε λεπτομέρεια, με τις αποκαλύψεις να είναι καταιγιστικές, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών τίθενται οι συνεχείς ειδοποιήσεις που εξέπεμπε ο ιατρικός εξοπλισμός της πλασμαφαίρεσης, οι κρίσιμες συνομιλίες που έλαβαν χώρα στο δωμάτιο, αλλά και οι τηλεφωνικές επαφές των εμπλεκόμενων ιατρών.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis