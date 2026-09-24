Μια ασυνήθιστη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα του νησιού. Ο δράτης, κρατώντας ένα σάντουιτς στο χέρι, κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από την ταμειακή μηχανή. Ωστόσο, στην αρχική του αποχώρηση, ξέχασε ένα σημαντικό μέρος της λείας του, γεγονός που τον οδήγησε σε μια απρόσμενη επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος.

Η βίαιη είσοδος και η πρώτη κίνηση

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο διαρρήκτης προσέγγισε τη βιτρίνα του καταστήματος. Εκεί, άρχισε να σπρώχνει τη τζαμαρία με δύναμη, καταφέρνοντας τελικά να τη σπάσει και να δημιουργήσει ένα άνοιγμα.

Παρόλο που τα γυαλιά έπεσαν πάνω του κατά τη διαδικασία της διάρρηξης, ο άνδρας δεν πτοήθηκε καθόλου από το συμβάν και συνέχισε απρόσκοπτα τη δουλειά του, εισερχόμενος στον χώρο του μαγαζιού.

Η ιδιότυπη κλοπή και η πρώτη αποχώρηση

Με το που βρέθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, ο δράστης κινήθηκε κατευθείαν προς την ταμειακή μηχανή. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της ενέργειάς του ήταν ότι κρατούσε ένα σάντουιτς στο χέρι καθ' όλη τη διάρκεια της εισβολής και της κλοπής.

Διαπιστώνοντας ότι το ταμείο δεν ήταν κλειδωμένο, άνοιξε το συρτάρι και κατάφερε να πάρει τόσο τα χαρτονομίσματα όσο και τα κέρματα που βρήκε μέσα. Στη συνέχεια, βγήκε από το κατάστημα, έχοντας στην κατοχή του τα κέρματα και το σάντουιτς, ωστόσο άφησε πίσω του τα χαρτονομίσματα, τα οποία αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της λείας του.

Η απρόσμενη επιστροφή για τα ξεχασμένα

Έπειτα από την πρώτη του αποχώρηση, ο διαρρήκτης κάθισε έξω από το κατάστημα. Εκεί, άναψε ένα τσιγάρο, και τότε, όπως φαίνεται σε βίντεο, θυμήθηκε τόσο το γεύμα του όσο και τα χρήματα που είχε αφήσει πίσω.

Χωρίς καθυστέρηση, επέστρεψε στο κατάστημα, πήρε τα ξεχασμένα χαρτονομίσματα και προχώρησε στο μέτρημά τους. Αφού αυτή τη φορά ολοκλήρωσε το έργο του, αποχώρησε οριστικά, αφήνοντας όμως πίσω του το σάντουιτς που κρατούσε, το οποίο άφησε δίπλα στην ταμειακή μηχανή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr