Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών παραμένει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε σε ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Πέρα από τους δύο γιατρούς που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση.

Εξελίξεις στις έρευνες και αναμονή ευρημάτων

Η Αστυνομία αναμένει με ενδιαφέρον τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να ρίξουν φως στις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί ένας νέος κύκλος καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή, στον οποίο θα κληθούν εργαζόμενοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αλλά και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν ως μάρτυρες.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν την εμπλοκή και άλλου προσώπου, είτε με την παροχή συνδρομής στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, είτε με την κάλυψή τους, είτε με απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές θεωρούν εξαιρετικά κρίσιμες τις καταθέσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, τόσο από μάρτυρες που είχαν κληθεί προανακριτικά, όσο και από νέα πρόσωπα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της ανάκρισης.

Κομβική μαρτυρία νοσηλεύτριας και διάλογος

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ήδη μία κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Η 53χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να είχε έναν διάλογο με τη γιατρό τα κρίσιμα λεπτά, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του τραγουδιστή είχε σπασμούς.

Εμπλοκή τεχνητής νοημοσύνης και ηχητικά «αλάρμ»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία 53χρονη υπάλληλος ουκρανικής καταγωγής, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο, ήταν παρούσα όταν σήμανε συναγερμός και αντιλήφθηκε ένα «τίναγμα» του χεριού του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη υπάλληλος, μέχρι στιγμής, δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Επίσης, μεταδόθηκε ότι λίγη ώρα μετά τον εν λόγω διάλογο, οι παρόντες απευθύνθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, αναζητώντας βοήθεια για την επαναφορά του Γιώργου Μαζωνάκη. Σχετικά με τον χρόνο των γεγονότων, επισημάνθηκε ότι η πρώτη παύση της θεραπείας έγινε στις τρεις και είκοσι δύο, πολύ νωρίτερα από τον προσδιορισμένο χρόνο θανάτου. Τα «αλάρμ» άρχισαν να χτυπούν στις τρεις και είκοσι τρία και στις τρεις και σαράντα πέντε, με συνεχή «αλάρμ» στις τρεις και είκοσι τρία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα, με τους ειδικούς να αναμένεται να διευκρινίσουν περαιτέρω μετά τις ιστολογικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr